МНЕНИЕ | Доктор Каледина: коварный ВПЧ и при чем здесь наши мальчики?

Полагаю, что уже каждый читатель знаком с аббревиатурой ВПЧ или вирусом папилломы человека. В нашем обществе его чаще всего ассоциируют с раком шейки матки и молодыми женщинами. Но даже несмотря на это, до сих пор существуют родители, которые сомневаются в эффективности вакцины и готовы спорить, приводя тысячу и один аргумент на тему „опять вы про эти свои прививки!“.

ВПЧ – это вирус, передающийся половым путем, который способен вызывать как доброкачественные, так и злокачественные изменения на клеточном уровне. К доброкачественным изменениям относятся кондиломы и бородавки, возникающие на кожных покровах и слизистой. Благо они не опасны, но и красоты также не добавляют.

Злокачественные же изменения могут приводить к возникновению рака шейки матки, ротоглотки (а именно глоточных миндалин, основания языка и задней части глотки), рака анального канала, вульвы, влагалища и пениса. Впечатляюще для одного „безобидного“ вируса, не правда ли? Знаем ли мы вообще об этом и помним ли? Также считаю важным отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день заболеваемость и смертность от рака шейки матки в Эстонии самая высокая в Европе. Может хоть это должно еще раз заставить нас задуматься.

Вакцинация от ВПЧ не вызывает бесплодия ни у мужчин, ни женщин. И тем более не приводит к слабоумию, аутизму или к другим расстройствам душевного и физического здоровья.

Давайте вспомним. Если вакцинация девочек от ВПЧ подросткового возраста началась в Эстонии еще в 2018 году, то для мальчиков возраста 12–14 лет она стала доступной начиная с этого года. Молодые люди возраста 15–18 лет могут также получить бесплатную вакцину, если ранее не были привиты. Юный возраст выбран намеренно, с целью „успеть до начала половой жизни“, то есть позаботиться о сексуальном здоровье наших детей заранее.