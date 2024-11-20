20.11.2024, 17:59
Это не шутка: сидячий образ жизни может привести к „синдрому мёртвой попы“ и серьёзным проблемам со здоровьем
ФОТО: Erakogu
Что такое синдром „мертвых ягодиц“ и как этого избежать? Об этом Delfi рассказал доктор Евгений Щаслывый.
„Синдром мёртвой попы“ — это состояние, при котором ягодичные мышцы становятся пассивными и перестают функционировать должным образом. Этот медицинский синдром, также называемый тендинопатией или амнезией ягодичных мышц, возникает главным образом из-за сидячего образа жизни, длительных поездок на автомобиле или неправильных тренировок. Пассивность ягодичных мышц заставляет мышцы спины и ног выполнять их функции, что, в свою очередь, может привести к болям и серьёзным проблемам в области поясницы, бёдер, коленей и икроножных мышц, рассказывает доктор Евгений Щаслывый.
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