Это не шутка: сидячий образ жизни может привести к „синдрому мёртвой попы“ и серьёзным проблемам со здоровьем

„Синдром мёртвой попы“ — это состояние, при котором ягодичные мышцы становятся пассивными и перестают функционировать должным образом. Этот медицинский синдром, также называемый тендинопатией или амнезией ягодичных мышц, возникает главным образом из-за сидячего образа жизни, длительных поездок на автомобиле или неправильных тренировок. Пассивность ягодичных мышц заставляет мышцы спины и ног выполнять их функции, что, в свою очередь, может привести к болям и серьёзным проблемам в области поясницы, бёдер, коленей и икроножных мышц, рассказывает доктор Евгений Щаслывый.

Основная причина возникновения синдрома — длительное сидение, из-за которого ягодичные мышцы перестают работать, а мышцы бедра укорачиваются и напрягаются. Синдром могут усугубить также сон на боку в позе эмбриона и неправильные тренировки, при которых ягодичные мышцы не получают достаточной нагрузки. Например, при беге, игре в гольф или езде на велосипеде мышцы бедра и голени могут получать чрезмерную нагрузку, в то время как ягодичные мышцы остаются пассивными из-за неправильной техники.