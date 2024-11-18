Семейный доктор: врач с ожирением не поможет пациенту с такой же проблемой

В нашем обществе много говорят о том, что современные дети и взрослые имеют неправильные пищевые привычки, страдают от лишнего веса и депрессии. Кто-то уже болеет ожирением, лечит диабет или мечтает избавиться от хронической усталости, приобретенной от годами потребляемого сахара. Каждый день мы учим своих пациентов питаться правильно, понимать и осознавать концепцию здоровой тарелки, а также регулярно заниматься спортом.

Однако при этом зачастую мы сами, врачи, предпочитаем съесть конфету между приемами пациентов, потому что в суете просто забываем о важности полноценного питания. Вместо того, чтобы выделить себе достаточно времени на полноценный обед, мы кусочничаем и обходимся вредными перекусами. Как следствие — и у нас лишний вес, потеря сил, раздраженность и тысяча причин, почему мы опять сегодня не пойдем в спортзал. Не самый лучший пример для пациентов, не так ли?