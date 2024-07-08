Доктор Евгений Щаслывый: прыгнув в неизвестный водоем, вы сломаете свою жизнь и жизнь своих близких

В солнечную и хорошую погоду люди проводят много времени на свежем воздухе. Это часто приводит к тому, что число травм разного характера в теплый период года возрастает: начиная от легких повреждений — ушибов, вывихов, растяжений и заканчивая травмами, несопоставимыми с жизнью человека.