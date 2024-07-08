08.07.2024, 18:06
Доктор Евгений Щаслывый: прыгнув в неизвестный водоем, вы сломаете свою жизнь и жизнь своих близких
Самая частая травма - перелом шейных позвонков
ФОТО: Erakogu
Теплый летний сезон неизменно сопровождается играми и забавами на воде, а также чрезмерным употреблением алкоголя. В совокупности оба фактора могут привести к трагическим последствиям. RusDelfi поинтересовался у врача неотложной помощи Евгения Щаслывого, какие травмы летом самые частые и почему одна сломанная жизнь неизменно ведет к проблемам в целой семье.
В солнечную и хорошую погоду люди проводят много времени на свежем воздухе. Это часто приводит к тому, что число травм разного характера в теплый период года возрастает: начиная от легких повреждений — ушибов, вывихов, растяжений и заканчивая травмами, несопоставимыми с жизнью человека.
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