Катри Райк: таксисты в Нарве здороваются со мной и героически пытаются говорить по-эстонски

На замечание интервьюера о том, что в Нарве в магазине или в ресторане к клиенту всегда сразу обращаются по-русски, Райк ответила так:

„В передаче ETV+ „Народу важно“ разгорелась большая дискуссия о том, должен ли кассир начинать разговор с фразы „tere“ или „здравствуйте“. И мы пришли к тому, что если он знает, что вы эстонец или приходят два человека, говорящие друг с другом по-эстонски, то правильно начать разговор на эстонском языке. Сейчас, после этой передачи, таксисты в Нарве здороваются со мной и героически пытаются говорить по-эстонски.

Мораль этой истории в том, что мы также должны четко говорить, чего мы ожидаем и хотим, а не прятаться в углу. Советую произносить такие слова не топая ногами, унижая и оскорбляя кого-то в Facebook, а с радостным и доброжелательным выражением лица“.

Райк также прокомментировала печальную статистку, согласно которой молодежь покидает Нарву, жалуясь, что здесь нечего делать, и стало меньше культурных мероприятий:

„Но [молодые] также покидают Валга и Выру. Многие движутся в сторону столицы. Молодежь уезжает откуда-то, потому что где-то есть более интересная и лучшая работа. А в большом городе культурных мероприятий больше. Многое зависит еще и от тебя самого, насколько ты где-то интересен. Мне нравится более спокойная жизнь в Нарве, здесь мы находим время для общения, приготовления еды, настольных и интеллектуальных игр.

В то же время инвесторы подтверждают: нарвские работники очень хороши. Они приходят на работу утром и работают до пяти вечера. И выполняют рутинную работу за относительно небольшие деньги. А благодаря электростанциям, в Нарве много людей с техническим образованием“.

Полностью интервью читайте ЗДЕСЬ.

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