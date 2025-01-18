Ляэнеметс: у нас есть план на случай закрытия границы с РФ, но разумно ли это?

Закрытие эстонско-российской границы может повлечь за собой нашествие мигрантов, сообщил Ляэнеметс в передаче Esimene stuudio на канале ETV, отвечая на вопрос ведущего о том, почему граница между Эстонией и Россией остается открытой, если Россия наносит ущерб собственности Эстонии, перерезая необходимые для энергоснабжения морские кабели. Слова министра внутренних дел цитирует RusERR.

„У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдет, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие издержки для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно“, – сказал Ляэнеметс.

Напомним, недавно партия Isamaa инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу напомнил, что Финляндия закрыла границу с Россией еще в конце 2023 года. С тех пор против Эстонии и других стран-союзников было совершено несколько гибридных атак. Например, летом были сняты пограничные знаки с реки Нарва, а в конце прошлого года поврежден подводный кабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Председатель Isamaa считает, что это веские основания, чтобы закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией. И у органов безопасности и правительства Эстонии имеются для этого все возможности и правовые основания.