Новости Ида-Вирумаа
14.01.2025, 18:22

Isamaa требует закрыть границу с Россией. Ратас поддерживает коллег: „Россия должна понять, что любые провокации встретят сильный отпор“

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Юри Ратас
Юри Ратас
ФОТО: Erakogu

Партия Isamaa хочет, чтобы парламент обязал правительство убрать временные пункты пограничного контроля между Эстонией и Россией. Депутат Европарламента от этой партии Юри Ратас, еще не так давно возглавлявший Центристскую партию, считает это оправданным шагом и подчеркивает, что такие меры должны быть реализованы по всей восточной границе Европейского союза.

„Как партнерские службы, так и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. Пограничная служба Российской Федерации предприняла враждебную акцию по снятию пограничных знаков с реки Нарва. В декабре в Финском заливе произошел масштабный террористический акт с целью уничтожения подводной инфраструктуры Эстонии и Финляндии“, – сообщил на открытом заседании Рийгикогу председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу.

Учитывая текущую ситуацию в сфере безопасности, Рейнсалу считает целесообразным закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией и добавляет, что у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие возможности и правовые основания для этого.

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