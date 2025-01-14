Isamaa требует закрыть границу с Россией. Ратас поддерживает коллег: „Россия должна понять, что любые провокации встретят сильный отпор“

Партия Isamaa хочет, чтобы парламент обязал правительство убрать временные пункты пограничного контроля между Эстонией и Россией. Депутат Европарламента от этой партии Юри Ратас, еще не так давно возглавлявший Центристскую партию, считает это оправданным шагом и подчеркивает, что такие меры должны быть реализованы по всей восточной границе Европейского союза.