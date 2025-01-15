Комментаторы RusDelfi иронизируют насчет закрытия границы с Россией: „Полностью поддерживаю! И мост уронить надо“(21)
Партия Isamaa инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией. Как читатели RusDelfi реагируют на предложение о возможном закрытии границы?
„Люди имеют право ехать в другую страну, пересекать границу, имея в порядке документы и визы. Как и во всем мире. Запрет и закрытие — это беспредел! И Никого не касается, кто, куда, зачем, к кому. Если человек не нарушает ничего“.
„Наконец-то бедолаги перестанут страдать в многочасовых очередях без еды и туалета“.
„Давно надо было закрыть это позорище“.
„Хоть бы кто-то из парламента взялся решить проблему о быстром пересечении границы между Эстонией и Россией“.
„А эти всякие Рейнсалу и ему подобные не задумывались о том, что своими глупыми и националистическими решениями могут спровоцировать повторение Бронзовой ночи! Терпение народа лопнет окончательно ....100% ! Попробуйте закрыть ….“.
„При этом Isamaa по соцопросам сохраняет лидерство в популярности и, вполне вероятно, будет локомотивом следующей парламентской коалиции (если реформа не включит опять электронное голосование) и там уже отечественники смогут делать, что захотят, ни с кем не договариваясь“.
„У французов, немцев, азиатов мамы в России быть не может. Пусть через Турцию летят“.
„Почему только сейчас? Пускай варятся в собственном соку“.
„Полностью поддерживаю! И мост уронить надо“.
„Здесь, по-моему, мнение народа вообще никому не интересно. Подписи под петициями тысячами собирают, а что толку…“
„Нарушение прав человека. А говорят „демократия“. Человек имеет право ехать и идти туда, куда ему надо и хочет“.
„Нужно инициировать законопроект по расформированию Isamaa по подрыву безопасности Эстонии. Такой шаг граждане не оставят безнаказанно“.
„Самое ценное, что есть у человека — это свобода. Но с каждым днем складывается такое ощущение что вся это реальность сплошная большая зона“.
„Ого, сколько комментариев с границей: закрыть или открыть, как нам поступить? Финляндия готовится открыть, теперь все эстонские русские пусть едут через Финляндию“.