МНЕНИЕ | Одинец: будем ли мы в безопасности, закрыв границу с Россией? Вряд ли

Возможности, при необходимости, закрыть тот или иной пограничный пункт прописаны в законе, и правительство неоднократно заявляло, что в случае реальной угрозы безопасности страны, реальных конфликтных ситуаций на границе, ее закроет. Зачем тогда Isamaa ломиться в открытую дверь? По той же причине, по которой это обычно делают: чтобы тебя заметили, чтобы о тебе говорили. Других причин для этого нет.