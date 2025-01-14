14.01.2025, 19:02
МНЕНИЕ | Одинец: будем ли мы в безопасности, закрыв границу с Россией? Вряд ли
ФОТО: | Delfi Meedia
Партия Isamaa вышла с очередной популистской инициативой: парламент должен принять решение, которое обяжет правительство страны закрыть сухопутные границы с Российской Федерацией. Очередная идея, с помощью которой правые консерваторы пытаются поддерживать свой имидж наиболее заботящейся о безопасности нашего государства политической силы.
Возможности, при необходимости, закрыть тот или иной пограничный пункт прописаны в законе, и правительство неоднократно заявляло, что в случае реальной угрозы безопасности страны, реальных конфликтных ситуаций на границе, ее закроет. Зачем тогда Isamaa ломиться в открытую дверь? По той же причине, по которой это обычно делают: чтобы тебя заметили, чтобы о тебе говорили. Других причин для этого нет.
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