Будет ли в Нарве введен земельный налог для каждого жителя города?

Это означает, что в следующем году самоуправления получат право взимать земельный налог за основное жилье с человека. “Нарвская газета“ запросила информацию у горуправы Нарвы, планирует ли город вводить такой налог с 2026 года. Руководитель Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы Кайе Энно сообщила нашему изданию, что все решения, касающиеся земельного налога, принимает Городское собрание. „На данный момент этот вопрос не готовится и не рассматривается, так как отсутствуют данные о предполагаемых поступлениях земельного налога в бюджет города в 2025 году“, – добавила Энно.

По ее информации, в течение февраля текущего года Налогово-таможенный департамент подготовит счета на уплату земельного налога за 2025 год. „После чего можно будет оценить изменения налога по сравнению с 2024 годом и сформировать позицию относительно 2026 года“, – пояснила руководитель Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы.

Что касается окончательные решения по земельному налогу в городе, то Энно пояснила – его рассмотрению в Городском собрании обязательно предшествует тщательное обсуждение.

Сам проект решения должен быть представлен на рассмотрение горсобрания Нарвы не позднее августа 2025 года.

“Нарвская газета“ ранее сообщала о том, что в 2025 году налог на землю в Нарве вырос в два раза из-за принятых в 2024 года поправок к Закону о земельном налоге.

В декабре комментарий для издания по вопросу нового расчета налогообложения собственников и пользователей земли в Нарве дала Вирве Торпан, cпециалист по землеустройству Отдела геодезии и землеустройства Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы.

„Максимальная ставка налога на использование земельных участков жилого и коммерческого назначения будет увеличена с 0,5% до 1,0% от налоговой цены земельного участка, а максимальная ставка налога на другие земельные участки увеличится с 1,0% до 2,0% от налоговой цены земельного участка“, – сообщила Торпан.

По информации rus.err.ee, только шесть местных самоуправлений Эстонии воспользовались появившейся у них с этого года возможностью установить максимальные ставки земельного налога.

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