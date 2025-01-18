В Нарве часть депутатов может потерять руководящие посты

Народные избранники Нарвы будут обсуждать и принимать решения о дальнейшей судьбе комиссий по вопросам молодежи, культуры и градостроительства. А также о создании комиссии городского собрания по вопросам культуры и молодежи.

Председатель Городского собрания Татьяна Стольфат пояснила „Нарвской газете“, что предложение о ликвидации трех комиссий является решением правящей коалиции. „Мы считаем, что это разумное предложение, – сказала „НГ“ Стольфат. — У комиссий по вопросам молодежи и культуре малая загруженность, поэтому можно совместить эту деятельность в одной. Что касается градостроительной комиссии, то с ее обязанностями неплохо справляется комиссия по городскому хозяйству, которой руководит Алексей Мяги, тем более что рассматриваемые и там и там вопросы часто одни и те же“.

По словам Стольфат, она не видит никаких проблем с тем, что число комиссий в Нарвского горсобрании уменьшится.

Заместитель председателя горособрания Нарвы Яна Кондрашова согласна с мнением Стольфат о том, что функции градостроительной комиссии вполне могут быть совмещены с работой комиссии по городскому хозяйству.

„Что касается комиссий молодежной и по культуре, то вместо них будет создана одна, – подтвердила Кондрашова. — Обсуждаемые ими вопросы часто совпадали. Также мнение молодежи по вопросам культуры для города важно и поэтому правильнее будет их обсуждать в составе одной комиссии“.

Кондрашова добавила, что некоторые комиссии при горсобрании плохо собираются, часто на их заседаниях нет кворума. „И для повышения эффективности работы такие шаги будут оправданы, – считает Кондрашова. — Будет и небольшая финансовая экономия, хотя это не было само по себе целью сокращения числа комиссий“.

Председателем комиссии по вопросам градостроительства, которую предлагается ликвидировать, в настоящее время числится Игорь Андреев, а его заместителем – Алексей Евграфов.

Комиссию по культуре возглавляет Антон Николаев, его заместитель – Яна Кондрашова.