Горсобрание приняло бюджет Кохтла-Ярве на 2025 год(1)
Горсобрание Кохтла-Ярве приняло сегодня на очередном заседании городской бюджет на 2025 год.
Впервые в Кохтла-Ярве был принят бюджет на следующий год до его начала, и, по словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, это позитивный знак. „Я очень рад, что наш городской бюджет был в этот раз принят до нового года. Это даст учреждениям, находящимся в административном поле города, чувство уверенности и возможность лучше планировать свою деятельность, а также усилит финансовую дисциплину. Благодарю горуправление за хорошую подготовительную работу и членов горсобрания за быстрое рассмотрение бюджета“, – сказал Одинец.
В основу кохтла-ярвеского бюджета на 2025 год легла недавно утвержденная стратегия городского бюджета до 2029 года. Объем прогнозируемых доходов составит 55,78 и расходов – 51,63 миллионов евро. Принятый бюджет демонстрирует финансовую стабильность города, в ходе его составления исходили из принципов прозрачности бюджетной политики, экономного использования денег налогоплательщиков и поддержания стабильного развития города.
По словам председателя горсобрания Одинца, бюджет нацелен на поддержку особо важных сфер, например, образования, социальных услуг, спорта и культуры. В инвестиционной деятельности города взяли в приоритет привлечение внешнего финансирования проектов. Наиболее важные области инвестиций связаны с инфраструктурой и социальными проектами, в том числе строительство пешеходно-велосипедных дорог, повышение энергоэффективности детских садов и развитие молодежного центра.