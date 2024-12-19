Горсобрание приняло бюджет Кохтла-Ярве на 2025 год

Впервые в Кохтла-Ярве был принят бюджет на следующий год до его начала, и, по словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, это позитивный знак. „Я очень рад, что наш городской бюджет был в этот раз принят до нового года. Это даст учреждениям, находящимся в административном поле города, чувство уверенности и возможность лучше планировать свою деятельность, а также усилит финансовую дисциплину. Благодарю горуправление за хорошую подготовительную работу и членов горсобрания за быстрое рассмотрение бюджета“, – сказал Одинец.