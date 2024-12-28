ФОТО | Мэром Нарвы в третий раз стала Катри Райк

На месте, несмотря на мрачные прогнозы из-за предпраздничных дней, неожиданно оказались 30 депутатов из 31. В начале заседания Голубцова, Каврус и Орлов заявили, что выходят из фракции Стальнухина.

Докладчиком по вопросу выражения недоверия выступил Михаил Стальнухин. Заместителями председателя горсобрания стали Яна Кондрашова (Respekt) и бывший член фракции Respekt, а ныне внефракционный депутат Владимир Жаворонков.

Недоверие председателю горсобрания Татьяне Стольфат не прошло, фракция Евграфова отказалась голосовать, сославшись на то, что неожиданно „снова родилась коалиция Райк-Стальнухин“.

Мэром Нарвы 17 голосами выбрали Катри Райк.

"Я благодарю всех избирателей и коллег, которые меня поддержали и понимаю тех, кто не поддержал меня“, - лаконично отметила Райк, поблагодарив за работу экс-мэра Яана Тоотса и поздравив нарвитян с праздниками.

Контекст

Напомним, что недоверие трем политикам - Тоотсу, Стольфат и Умаровой - депутаты выразили 19 декабря. По регламенту председатель горсобрания может назначить очередную сессию или через месяц, или ранее в любой срок. 19 декабря Стольфат заявила RusDelfi, что голосование за или против вотума недоверия состоится уже в январе. Но 23 декабря, перед Рождеством, появилась информация, что голосование пройдет раньше - 28 декабря. „У меня есть право назначать время сессии тогда, когда нужно, а у депутатов есть право не прийти“, - сказала журналисту в тот день Стольфат.