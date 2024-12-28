ФОТО | Мэром Нарвы в третий раз стала Катри Райк(40)
Сегодня горсобрание 16 голосами отправило в отставку мэра Нарвы Яана Тотса, следом проголосовали за отставку зампредседателя горсобрания Наталии Умаровой. Второй зампред Марина Шурупова покинула пост добровольно, подав соответствующее заявление. Тоотс и Умарова - люди команды Алексея Евграфова, Марина Шурупова - член фракции „Нарва 2.0“ Михаила Стальнухина.
На месте, несмотря на мрачные прогнозы из-за предпраздничных дней, неожиданно оказались 30 депутатов из 31. В начале заседания Голубцова, Каврус и Орлов заявили, что выходят из фракции Стальнухина.
Докладчиком по вопросу выражения недоверия выступил Михаил Стальнухин. Заместителями председателя горсобрания стали Яна Кондрашова (Respekt) и бывший член фракции Respekt, а ныне внефракционный депутат Владимир Жаворонков.
Недоверие председателю горсобрания Татьяне Стольфат не прошло, фракция Евграфова отказалась голосовать, сославшись на то, что неожиданно „снова родилась коалиция Райк-Стальнухин“.
Мэром Нарвы 17 голосами выбрали Катри Райк.
"Я благодарю всех избирателей и коллег, которые меня поддержали и понимаю тех, кто не поддержал меня“, - лаконично отметила Райк, поблагодарив за работу экс-мэра Яана Тоотса и поздравив нарвитян с праздниками.
Контекст
Напомним, что недоверие трем политикам - Тоотсу, Стольфат и Умаровой - депутаты выразили 19 декабря. По регламенту председатель горсобрания может назначить очередную сессию или через месяц, или ранее в любой срок. 19 декабря Стольфат заявила RusDelfi, что голосование за или против вотума недоверия состоится уже в январе. Но 23 декабря, перед Рождеством, появилась информация, что голосование пройдет раньше - 28 декабря. „У меня есть право назначать время сессии тогда, когда нужно, а у депутатов есть право не прийти“, - сказала журналисту в тот день Стольфат.
Все это время, после 19 декабря, среди депутатов шли переговоры, воспользоваться ли ситуацией и попробовать сменить мэра или оставить, как есть. На положение дел повлияло также то, что за пару дней до 19 деабря в Нарве собралась новая коалиция, в которую вошли прежде всего участники фракции Центристской партии. По крайней мере об этом сообщил Яан Тоотс и подтвердил Алексей Евграфов. А за пару дней до этого был изменен состав членов советов муниципальных организаций. Но коалиционного договора представлено не было, в коалицию вошли депутаты, которые на тот момент состояли в оппозиционных фракциях (позже трое из них вышли из этих фракций - ред.), а голосовали депутаты 19 декабря так разнообразно, что понять, кто из них состоит в коалиции, а кто - в оппозиции, было невозможно. У каждого - личное мнение, а не единое решение.
Вотум недоверия Татьяне Стольфат с формулировкой о некачественной работе зачитала ее заместитель Наталия Умарова, которой после этого зачитали также вотум. По словам Катри Райк, лидера фракции Respekt, Умарова плохо организовала работу комиссий. Вотум недоверия мэру зачитал депутат, лидер фракции Narva 2.0, Михаил Стальнухин. В своем выступлении он отметил, что Тоотс в речи 30 ноября допустил шесть неточностей, присвоив себе достижения других политиков, руководивших городом до него, а также чиновников. Например, по словам Стальнухина, мэр сказал, что заслуга в планируемых строительствах новой школы, гостиницы и корпуса больницы принадлежит ему, что возмутило депутата и его соратников.
„Разумеется все мы хотим, чтобы была политическая ясность, но ее нет, есть бардак“, - поделилась с RusDelfi своим видением ситуации в горсобрании Катри Райк 19 декабря.
Смотрите заседание горсоьрания в записи!
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