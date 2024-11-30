Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат: Кылварт априори верит Евграфову, до нашего мнения ему дела нет

Эти изменения произошли в результате образования новой коалиции Narva 2.0, где изначально в планах на должности председателя горсобрания должен был оказаться как раз Михаил Стальнухин. Но из-за давления общественности и СМИ, он принял решение не баллотироваться на этот пост, передав полномочия Татьяне Стольфат - центристке из отколовшейся от команды Евграфова фракции.

Накануне RusDelfi поговорил с Татьяной Стольфат о расколе внутри нарвских центристах и ее отношениях с Райк и Стальнухиным.

Как вы себя чувствуете на фоне политических бурлений в городе?

Так себе. Я - человек работающий. Я люблю конкретику. Если нужно работать, я работаю. Я делаю то, что мне нравится. Для своих работников, для клиентов. Сейчас, в этом состоянии, работать трудно. Худшее, что может быть, если вотум недоверия Тоотсу не пройдет и меня попытаются вынудить работать с ним. А с теми, кому я не доверяю, я работать не умею.

Решение вашего вопроса на уровне правления Центристской партии перенесли. Вы знаете почему? В четверг вы были в столице, вы же наверняка встречались в Таллинне с однопартийцами?

Нет. Меня никто не зовет, ничего мне не объясняет. По поводу переноса заседания у меня есть версия, что они хотят до конца убедиться в субботу, как я проголосую за недоверие Тоотсу.

Если я проголосую против заместителя председателя партии, то это будет „второе нарушение“, но, опять же, второе „нарушение“ вытекает из первого. Я сегодня слушала интервью с Алексеем Евграфовым и думала, ну как так, ты же вернешься в город, ты же просишь голоса у людей - так нельзя врать! Политики так не делают.

А почему вообще произошел этот раскол внутри нарвских центристов? Каждый сейчас выдает свою версию, какова версия Татьяны Стольфат?