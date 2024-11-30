Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат: Кылварт априори верит Евграфову, до нашего мнения ему дела нет(17)
Сегодня, в субботу, в 12.00 начнется внеочередное заседание Нарвского городского собрания, на котором планируется выразить недоверие мэру Яану Тоотсу и заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой. Мэром Нарвы в третий раз может стать Катри Райк.
Эти изменения произошли в результате образования новой коалиции Narva 2.0, где изначально в планах на должности председателя горсобрания должен был оказаться как раз Михаил Стальнухин. Но из-за давления общественности и СМИ, он принял решение не баллотироваться на этот пост, передав полномочия Татьяне Стольфат - центристке из отколовшейся от команды Евграфова фракции.
Накануне RusDelfi поговорил с Татьяной Стольфат о расколе внутри нарвских центристах и ее отношениях с Райк и Стальнухиным.
Как вы себя чувствуете на фоне политических бурлений в городе?
Так себе. Я - человек работающий. Я люблю конкретику. Если нужно работать, я работаю. Я делаю то, что мне нравится. Для своих работников, для клиентов. Сейчас, в этом состоянии, работать трудно. Худшее, что может быть, если вотум недоверия Тоотсу не пройдет и меня попытаются вынудить работать с ним. А с теми, кому я не доверяю, я работать не умею.
Решение вашего вопроса на уровне правления Центристской партии перенесли. Вы знаете почему? В четверг вы были в столице, вы же наверняка встречались в Таллинне с однопартийцами?
Нет. Меня никто не зовет, ничего мне не объясняет. По поводу переноса заседания у меня есть версия, что они хотят до конца убедиться в субботу, как я проголосую за недоверие Тоотсу.
Если я проголосую против заместителя председателя партии, то это будет „второе нарушение“, но, опять же, второе „нарушение“ вытекает из первого. Я сегодня слушала интервью с Алексеем Евграфовым и думала, ну как так, ты же вернешься в город, ты же просишь голоса у людей - так нельзя врать! Политики так не делают.
А почему вообще произошел этот раскол внутри нарвских центристов? Каждый сейчас выдает свою версию, какова версия Татьяны Стольфат?
Я написала письмо в стиле „крик души“ руководству Центристской партии Эстонии. Я его не отправила, но мне было важно выговориться. В нем я обращаюсь, прежде всего, к Михаилу Кылварту, от имени пяти членов ЦП, оставшихся „за бортом“.
Там есть такие слова „Мне жаль, что публично обличая нас в неправильных действиях, вы как руководитель партии ни разу не встретились с нами, не позвонили, не уточнили, что у нас происходит. Тем самым мы делаем выводы, что вам мы как члены вашей команды неинтересны“. Там много всего, включая договоренности о том, что партии нужно укреплять свои позиции в Нарве, и для этого высшее руководство хотя бы должно здесь появляться и что Кылварт априори акцептирует то, что говорит ему Алексей Евграфов, не интересуясь мнением остальных, конкретно нас.
Возвращаясь к вопросу о том, что произошло, опишу: за три недели до сессии городского собрания, 6 ноября, они вместе с Алексеем выходят на переговоры с Катри Райк. За день до этого мы на заседании фракции пытаемся убеждать коллег, что провокация, устроенная оппозицией, не должна найти поддержки, нас 21 человек. Неужели нам не найти большинства, чтобы отклонить недоверие Янович? С этим мы уходим.
После мне не было сделано ни одного звонка и не было предложено ни одной встречи. Город у нас небольшой, и все тайное становится явным. Когда мы, 11 человек, узнали о том, что нас не берут с собой и не предлагают вступить в Центристскую фракцию, единственное, что нам оставалось сделать - это не сидеть сложа руки, а начать действовать. И все привело к тому, к чему привело.
Катри Райк - фигура неоднозначная, импульсивная, ее не все любят. У нее, как у всех, есть куча всего положительного и куча отрицательного. Но если меня спросят, кого бы я выбрала - Алексея Евграфова, Ирину Янович или Катри Райк, я скажу, что выбрала бы Катри, потому что, как минимум, она мне не врет. Так открыто и нагло, как делают некоторые другие люди.
Как вы в целом оцениваете Михаила Стальнухина, кто он для вас в политике?
Человек опытный, знающий, начитанный. Он умеет хорошо управлять работой горсобрания. Я почему была за него на посту председателя? Не потому, что я хотела, чтобы вернулась советская эпоха, о которой он оговорился, я хотела, чтобы вернулась политическая культура. Убрать из политики эмоциональность, оттуда, где это не нужно.
Почему ему удается ладить с Райк? Потому что она начинает что-то очень эмоционально говорить, а он в ответ: „Ты очень много времени уделяешь этому вопросу. Мне кажется, это можно решить проще“. Именно поэтому он и был нашим кандидатом в горсобрание. Повторюсь, не для того, чтобы нести знамя NSV, а именно потому, что политическая культура у нас на самом дне.
Нас 31 человек в горсобрании. Раньше можно было договариваться, была команда. Теперь вообще нет. Каждый сидит, развалившись, преисполненный собственного достоинства и говорит: „Уговори меня!“ В смысле?! Каждый теперь настолько личность, что дух команды пропадает. Почему мы впятером сохранились - Стальнухин, Пахомова, Ефимов, я и Лутус, потому что даже в пух и прах разругавшись на заседании фракции, мы могли договориться. А договорившись, не сворачивали с пути и действовали сообща.
Ну и Стальнухин же не лукавит. Он говорит как есть.
Полную версию интервью, в котором Татьяна Стольфат отвечает на острые вопросы, читайте здесь.