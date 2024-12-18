Мэром Нарвы должен остаться Тоотс, надо спокойно доработать до выборов — это основные идеи, которые объединили депутатов в новую коалицию(26)
Новая коалиция Нарвского горсобрания на данный момент состоит из 17 представителей. Среди них депутаты из всех трех фракций и один внефракционный депутат. Но Алексей Евграфов рассчитывает, что участники теперь уже оппозиционных фракций не останутся в них. И если сейчас в новой коалиции 10 человек из фракции Центристской партии, то вскоре их станет больше.
На вопрос, почему о подписании коалиционного договора депутаты не сообщили прессе, Алексей Евграфов, лидер фракции Центристской партии, ответил, что у них не было намерения делать пафосное мероприятие, как это сделали Катри Райк и Михаила Стальнухин. „Мы объединяемся на основании идеи, что мэром города должен остаться Яан Тоотс, а 10 месяцев до выборов в горсобрание между депутатами должен оставаться мир, чтобы спокойно принять бюджет на год и развиваться дальше, а также чтобы горуправа могла спокойно работать, понимая, что в горсобрании есть люди, которые готовы поддерживать идеи и решения чиновников“, - прокомментировал Алексей Евграфов.
Поскольку председателем городского собрания должен быть человек, который представляет коалицию, то в четверг, 19 декабря, на ежемесячной сессии депутаты выдвинут вотум недоверия Татьяне Стольфат, которая сейчас возглавляет горсобрание после Ирины Янович. Стольфат не вошла в коалицию. Сменить ее, по словам Евграфова, предложили Владимиру Жаворонкову.
По словам Яана Тоотса, не совсем верно говорить, что он создавал коалицию. „Ко мне обратились депутаты с предложением, что я останусь мэром, я согласился, - пояснил Тоотс. - Помните, у нас получилась путаница из-за того, что сначала была договоренность с Райк об объединении фракций Центристской партии и Respekt в коалицию, но Райк передумала и решила делать коалицию с Михаилом Стальнухиным. Многие депутаты оказались не согласны на такой союз. В итоге у нас сейчас новая коалиция, в которую в частности вошли три депутата из Narva 2.0, три - из Respekt“. Он добавил, что все вопросы о работе горсобрания нужно адресовывать Алексею Евграфову и Владимиру Жаворонкову, а он занимается исключительно работой мэра, на которую его и пригласили.