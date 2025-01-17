ВИДЕО | Знаменитая „фреза Карпикова“ не справляется со льдом на улицах Нарвы

„Снег, скользко. Ужасно. Обслуживающе фирмы работают усердно, специалисты городского хозяйства проверяют, горожане и политики недовольны. К сожалению, так оно и есть.

Более 300 человек, по 40-50 человек в день, обратились в отделение неотложной медицинской помощи Нарвской больницы с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге. Фирмам по-прежнему приходится работать усерднее, а нам, жителям Нарвы, следует быть осторожными.

Но если в Таллинне тема разговора в контексте уборки дорог - Пяртель-Пеэтер Пере, то в Нарве — бывший вице-мэр Олег Карпиков и его фреза для колки льда.

Была куплена под фанфары в конце прошлой зимы и должна была выручать в экстремальных условиях. Как и обещал вице-мэр Таллинна. Но увы.

1. Очищает лед только определенной толщины, он должен быть не менее 4-5 см и на нем не должно быть снега.

2. Внизу должен быть ровный асфальт (думаю о родной улице Виру!). 3. Ширина 2,4 метра. Но фреза еще проходит испытания“, - написала Райк, сопроводив свой текст видео.

RusDelfi писал в декабре прошлого года, что Нарва купила фрезу в Финляндии за 21000 евро, и ее доставили в марте, когда надобность в ней пропала.

Город передал новое „чудо-устройство“ в эксплуатацию муниципальной организации - Нарвскому центру обращения отходов. Сообщалось, что трактор с фрезой также смогут брать в аренду квартирные товарищества, чтобы убирать свои территории. Карпиков отметил тогда, что цена аренды будет посильной, но важно учитывать, что трактор может пройти только по широким тротуарам, так как его ширина - 2 метра 40 сантиметров.

„Если фреза докажет свою эффективность в этом сезоне, будет востребованной, то город готов будет закупить еще несколько вместе с тракторами, чтобы иметь возможность быстрее освобождать город от ледяной корки“, - добавил Карпиков. В первую очередь, по его словам, планируется убирать подходы к садикам и школам, „уклоны“ у пешеходных переходов, по которым люди ходят особенно часто.

„Надеюсь, люди перестанут так много падать, это главное, что сейчас надо решить в плане уборки города“, - подытожил тогда Карпиков. Как видим сейчас, его надежды не оправдались.

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