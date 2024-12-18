ФОТО И ВИДЕО | „Люди перестанут так много падать“. Фреза за 21 000 евро, которая стала мемом в Нарве, скоро появится на дорогах города

В прошлом году Нарва купила фрезу в Финляндии за 21000 евро, но ее доставили только в марте, когда надобность в ней пропала. Вице-мэр весной пообещал, что в следующем сезоне город справится с проблемой скользких дорог. Как только в Нарве выпал первый снег, в местных Facebook группах и на личных страницах нарвитян появились шутки про фрезу Карпикова.

На данный момент погрузчик с фрезой находится в Нарвском центре обращения отходов и ждет своего часа. Фреза, установленная на тракторе, „молоточками“ будет крошить лед. Осколки льда будут убираться с дороги щеткой. Затем тротуар планируют посыпать песком, после чего люди смогут ходить спокойно, не бояться упасть.

По словам Олега Карпикова, в прошлом году проблема скользких дорог в конце зимы была практически не решаемой из-за быстрого перепада температур: от плюса к минусу и обратно. Дороги посыпались специальной крошкой, но она оседала в растаявшем снеге буквально за час-два, и как только снег снова застывал при минусовой температуре, дорога превращалась в каток, а крошка никак не помогала. Использовать соль на тротуарах, по мнению Олега Карпикова, не лучший вариант, потому что она может навредить животным, испортить обувь горожанам. Ставить женщин на дороги со скребками для снега, это уже точно вчерашний день и неадекватное использование человеческого ресурса, полагает вице-мэр.

Как объяснил Карпиков, фрезу можно писоединить к любому трактору, у которого есть гидравлика. Рабочим Нарвского центра обращения отходов пришлось переделывать погрузчик, чтобы прикрепить к нему купленную фрезу.

„Мы еще хотим установить на фрезу камеру с маячком и освещением, чтобы водитель мог видеть в ночное время, что он убирает, техника эта мощная, а мы не хотим повреждать асфальт и уж тем более бетонные плитки“, - рассказал Кирилл, представитель Нарвского центра обращения отходов.