ФОТО И ВИДЕО | „Люди перестанут так много падать“. Фреза за 21 000 евро, которая стала мемом в Нарве, скоро появится на дорогах города(7)
По просьбе RusDelfi вице-мэр Нарвы Олег Карпиков продемонстрировал трактор с фрезой, который совсем скоро сможет выйти на улицы города для уборки наледи с тротуаров. Как только высота ледяной корки на дорогах вырастет более четырех-пяти сантиметров, его запустят. Раньше нельзя, потому что „молоточки“ фрезы повредят асфальт.
В прошлом году Нарва купила фрезу в Финляндии за 21000 евро, но ее доставили только в марте, когда надобность в ней пропала. Вице-мэр весной пообещал, что в следующем сезоне город справится с проблемой скользких дорог. Как только в Нарве выпал первый снег, в местных Facebook группах и на личных страницах нарвитян появились шутки про фрезу Карпикова.
На данный момент погрузчик с фрезой находится в Нарвском центре обращения отходов и ждет своего часа. Фреза, установленная на тракторе, „молоточками“ будет крошить лед. Осколки льда будут убираться с дороги щеткой. Затем тротуар планируют посыпать песком, после чего люди смогут ходить спокойно, не бояться упасть.
По словам Олега Карпикова, в прошлом году проблема скользких дорог в конце зимы была практически не решаемой из-за быстрого перепада температур: от плюса к минусу и обратно. Дороги посыпались специальной крошкой, но она оседала в растаявшем снеге буквально за час-два, и как только снег снова застывал при минусовой температуре, дорога превращалась в каток, а крошка никак не помогала. Использовать соль на тротуарах, по мнению Олега Карпикова, не лучший вариант, потому что она может навредить животным, испортить обувь горожанам. Ставить женщин на дороги со скребками для снега, это уже точно вчерашний день и неадекватное использование человеческого ресурса, полагает вице-мэр.
Как объяснил Карпиков, фрезу можно писоединить к любому трактору, у которого есть гидравлика. Рабочим Нарвского центра обращения отходов пришлось переделывать погрузчик, чтобы прикрепить к нему купленную фрезу.
„Мы еще хотим установить на фрезу камеру с маячком и освещением, чтобы водитель мог видеть в ночное время, что он убирает, техника эта мощная, а мы не хотим повреждать асфальт и уж тем более бетонные плитки“, - рассказал Кирилл, представитель Нарвского центра обращения отходов.
Город передал новое „чудо-устройство" в эксплуатацию именно этой муниципальной организации - Нарвскому центру обращения отходов. Трактор с фрезой также смогут брать в аренду квартирные товарищества, чтобы убирать свои территории. Карпиков отметил, что цена аренды будет посильной, но важно учитывать, что трактор может пройти только по широким тротуарам, так как его ширина - 2 метра 40 сантиметров.
„Если фреза докажет свою эффективность в этом сезоне, будет востребованной, то город готов будет закупить еще несколько вместе с тракторами, чтобы иметь возможность быстрее освобождать город от ледяной корки“, - добавил Карпиков. В первую очередь, по его словам, планируется убирать подходы к садикам и школам, „уклоны“ у пешеходных переходов, по которым люди ходят особенно часто.
„Надеюсь, люди перестанут так много падать, это главное, что сейчас надо решить в плане уборки города“, - подытожил Карпиков.
Напомним, что в январе и феврале этого года ситуация с обледеневшими тротуарами в Нарве была крайне опасной. В больницу с травмами от падений в первый месяц 2024 года обратилось в три раза больше людей, чем за аналогичный период 2023 года. Нарвская больница зафиксировала тогда 314 обращений, связанных с падениями на улицах. Нарвитяне и гости города получали серьезные травмы плеч, коленей, тазобедренных и локтевых суставов, ударялись головой.
Фрезу горуправа купила в Финляндии, так как эта соседняя с Эстонией страна часто сталкивается с проблемами уборки обледеневших дорог и смогла создать „инструмент“ для борьбы с глыбами льда.