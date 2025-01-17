МНЕНИЕ | Нарвитяне не справятся со счетами за отопление без „пособия по бедности“

Государственное предприятие с максимальной степенью вероятности сохранит монополию на поставку тепла Нарве, а нарвитяне будут и в отдаленной перспективе платить по любому, сколь угодно высокому, теплотарифу, который одобрит Департамент конкуренции . Не будет другой возможности получить услугу и обогреть свои дома. Нарвитяне шокированы и подавлены суммами счетов за отопление в первый, выдавшийся сравнительно теплым, месяц зимы и с ужасом ожидают морозов.

Те, очень многие из горожан, кто оказался на грани, но все же как-то ухитряется свести концы с концами сейчас, знают, что катастрофа для бюджетов их домохозяйств неминуема, и случится она если не в феврале, то в марте. Знают, что без обращения за прожиточным пособием, которое также называют „пособием по бедности“, им будет уже не справиться. Число получателей такого пособия в Нарве последовательно растет и будет расти дальше, наверняка, быстрее, а его размер (200 евро на отдельно проживающего или первого члена семьи), опирающийся на установленный давным-давно, 1 июня 2022 года, прожиточный минимум, выглядит издевательским. Выжить можно, но при предельно низком качестве жизни.