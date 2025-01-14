14.01.2025, 08:10
Политик, выступающий за отмену русского языка: мне оскорбительно слышать в магазинах рекламу на русском языке!
ФОТО: | Delfi Meedia
Силы, стремящиеся к двуязычной Эстонии, работают на полную мощность. Наследие оккупационного времени до сих пор преследует нас.
В конце года редакция RusDelfi выбрала мою инициативу „Keelemalev“ одним из антигероев года. Такой болезненной реакции я не помню даже со времен, когда в Эстонии с улиц убрали надписи на русском языке или перешли на эстоноязычное образование.
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