Мнение
14.01.2025, 08:10

Политик, выступающий за отмену русского языка: мне оскорбительно слышать в магазинах рекламу на русском языке!

 
То, что банан — это банан, понимают все, даже если рекламный текст только на эстонском языке.
То, что банан — это банан, понимают все, даже если рекламный текст только на эстонском языке.
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | Delfi Meedia

Силы, стремящиеся к двуязычной Эстонии, работают на полную мощность. Наследие оккупационного времени до сих пор преследует нас.

В конце года редакция RusDelfi выбрала мою инициативу „Keelemalev“ одним из антигероев года. Такой болезненной реакции я не помню даже со времен, когда в Эстонии с улиц убрали надписи на русском языке или перешли на эстоноязычное образование.

Идея Keelemalev ускорить переход на эстонский язык в других публичных пространствах побудила силы, стремящиеся к двуязычной Эстонии, работать на полную мощность.

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