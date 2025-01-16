Многодетный родитель не знает, что может выйти на пенсию раньше и получить десятки тысяч евро? И не узнает, ведь государство об этом молчит

Согласно действующей пенсионной системе Эстонии, родитель с трудовым стажем не менее 15 лет, воспитывающий троих и более детей или ребенка с умеренной, тяжелой или глубокой степенью инвалидности, может выйти на пенсию на льготных условиях, если он воспитывал детей как минимум восемь лет. Родитель троих детей может выйти на пенсию на год раньше, четверых детей — на три года раньше, а пятерых и более детей — на пять лет раньше достижения пенсионного возраста.

Неосведомленность может обойтись очень дорого. Мой знакомый, отец десятерых детей, недавно рассказал, что только спустя два года после своего 60-летия обнаружил, что мог выйти на пенсию уже в год юбилея. Его пенсия составляет 750 евро в месяц, и за два полных года он мог бы получить от государства в общей сложности 18 000 евро. Это значительная сумма, особенно для семьи, где всегда было много иждивенцев, некоторые дети еще несовершеннолетние, а внуков, которым нужно делать рождественские подарки, не единицы, а фактически уже десятки.