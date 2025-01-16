16.01.2025, 16:55
Многодетный родитель не знает, что может выйти на пенсию раньше и получить десятки тысяч евро? И не узнает, ведь государство об этом молчит
Добавлен комментарий Министерства социальных дел
ФОТО: | Delfi Meedia
Человек должен сам догадаться, что у него есть право выйти на пенсию значительно раньше. Задним числом пенсия уже не выплачивается.
Согласно действующей пенсионной системе Эстонии, родитель с трудовым стажем не менее 15 лет, воспитывающий троих и более детей или ребенка с умеренной, тяжелой или глубокой степенью инвалидности, может выйти на пенсию на льготных условиях, если он воспитывал детей как минимум восемь лет. Родитель троих детей может выйти на пенсию на год раньше, четверых детей — на три года раньше, а пятерых и более детей — на пять лет раньше достижения пенсионного возраста.
Уже подписаны?