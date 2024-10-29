Вице-мэр Казе ответил центристам: предыдущая городская власть игнорировала проблемы защиты прав и благополучия детей

На данный момент вопрос заключается не в оценивании работы отдельных специалистов по благополучию детей, а в эффективности самой системы. Приоритетом вводимых изменений является своевременное предоставление помощи и услуг, необходимых как для обеспечения полноценного и безопасного развития ребенка, так и поддержки семьи в целом.

В интересах Таллинна предлагать профессиональные и проактивные услуги по защите прав и благополучия детей, что позволит не только избежать высоких затрат в будущем, но и эффективнее использовать имеющейся ресурс. Городская власть обязана работать над улучшением системы защиты детей, переориентируя весь имеющийся комплекс услуг на нужды и потребности конкретного ребенка и его семьи.