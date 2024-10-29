29.10.2024, 13:59
Вице-мэр Казе ответил центристам: предыдущая городская власть игнорировала проблемы защиты прав и благополучия детей
ФОТО: | Delfi Meedia
Прежние городские власти предпочитали уклоняться от обсуждения перспектив развития системы защиты благополучия детей, отмечает вице-мэр Карл Сандер Казе, отвечая на критику центристки Моники Хауканымм.
На данный момент вопрос заключается не в оценивании работы отдельных специалистов по благополучию детей, а в эффективности самой системы. Приоритетом вводимых изменений является своевременное предоставление помощи и услуг, необходимых как для обеспечения полноценного и безопасного развития ребенка, так и поддержки семьи в целом.
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