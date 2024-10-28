МНЕНИЕ | Власти Таллинна принялись за эксперименты над детьми
Если до сих пор новая городская власть стремилась решать проблемы путем создания нескольких новых, то в новой реформе по защите детей даже не ясно, какую именно проблему пытаются решить, считает Моника Хауканымм.
Новая власть в Таллинне - та самая, которая обещала сделать управление городом прозрачным, в течение нескольких месяцев разрабатывает радикальную реформу системы защиты детей. Причем планируемые изменения не обсудили ни со специалистами по защите детей, ни с руководителями социальной сферы, не говоря уже о жителях Таллинна, которые являются получателями этой услуги. Непродуманные изменения, которые принимаются лишь на основании личных представлений власть имущих том, как должно быть, стали визитной карточкой нынешней столичной коалиции. Теперь новые власти решили взяться за детей.