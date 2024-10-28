МНЕНИЕ | Власти Таллинна принялись за эксперименты над детьми

Новая власть в Таллинне - та самая, которая обещала сделать управление городом прозрачным, в течение нескольких месяцев разрабатывает радикальную реформу системы защиты детей. Причем планируемые изменения не обсудили ни со специалистами по защите детей, ни с руководителями социальной сферы, не говоря уже о жителях Таллинна, которые являются получателями этой услуги. Непродуманные изменения, которые принимаются лишь на основании личных представлений власть имущих том, как должно быть, стали визитной карточкой нынешней столичной коалиции. Теперь новые власти решили взяться за детей.

Суть реформы заключается в том, чтобы специалисты по защите детей, находящиеся в подчинении Департамента социальной помощи и здравоохранения и работающие в районных управах, а в долгосрочной перспективе и вся социальная сфера, оказались дальше от нуждающихся в поддержке. При этом сама система станет сложнее, а бюрократия увеличится. Я присоединяюсь ко всем таллиннским социальным работникам, которые требуют приостановить реформу и детально обсудить ее с практикующими специалистами. Прежде всего необходимо получить ответ на вопрос, какую проблему власти пытаются решить за счет планируемых изменений, а также какими проблемами обернется разрушение существующей системы только лишь ради эксперимента.