Мнение
15.11.2024, 19:36

Вице-мэр Таллинна о повышении пенсионного возраста: пенсионеры работают не от любви к труду, а чтобы избежать нищеты

 
Карл Сандер Касе
Карл Сандер Касе
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Жители Эстонии начинают выходить на пенсию все позже, основной мотивацией является необходимость обеспечить себе финансовое благосостояние. Приятно было бы думать, что это связано с трудолюбием наших людей, но реальные причины все же социально-экономические, пишет вице-мэр Таллинна Карл Сандер Касе (Isamaa).

В 2024 году возраст выхода на пенсию составляет 64 года и 9 месяцев. С 2027 года пенсионный возраст будет зависеть от средней продолжительности жизни, за основу которой взята ожидаемая продолжительность жизни людей в возрасте 65 лет, согласно данным Департамента статистики. Если продолжительность жизни увеличится, то и пенсионный возраст повысится, но не более чем на три месяца единовременно.

Повышение пенсионного возраста никогда не бывает популярным. Люди ожидают, что после многих лет усилий и работы у них будет возможность уйти с рынка труда. В то же время очевидно, что с учетом демографической ситуации существует явная потребность в рабочей силе. Массовая иммиграция не должна быть решением этой проблемы, и вопрос заключается в том, как позволить тем, кто этого хочет, работать дольше.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии