Вице-мэр Таллинна о повышении пенсионного возраста: пенсионеры работают не от любви к труду, а чтобы избежать нищеты

В 2024 году возраст выхода на пенсию составляет 64 года и 9 месяцев. С 2027 года пенсионный возраст будет зависеть от средней продолжительности жизни, за основу которой взята ожидаемая продолжительность жизни людей в возрасте 65 лет, согласно данным Департамента статистики. Если продолжительность жизни увеличится, то и пенсионный возраст повысится, но не более чем на три месяца единовременно.

Повышение пенсионного возраста никогда не бывает популярным. Люди ожидают, что после многих лет усилий и работы у них будет возможность уйти с рынка труда. В то же время очевидно, что с учетом демографической ситуации существует явная потребность в рабочей силе. Массовая иммиграция не должна быть решением этой проблемы, и вопрос заключается в том, как позволить тем, кто этого хочет, работать дольше.