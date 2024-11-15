15.11.2024, 19:36
Вице-мэр Таллинна о повышении пенсионного возраста: пенсионеры работают не от любви к труду, а чтобы избежать нищеты
ФОТО: | Delfi Meedia
Жители Эстонии начинают выходить на пенсию все позже, основной мотивацией является необходимость обеспечить себе финансовое благосостояние. Приятно было бы думать, что это связано с трудолюбием наших людей, но реальные причины все же социально-экономические, пишет вице-мэр Таллинна Карл Сандер Касе (Isamaa).
В 2024 году возраст выхода на пенсию составляет 64 года и 9 месяцев. С 2027 года пенсионный возраст будет зависеть от средней продолжительности жизни, за основу которой взята ожидаемая продолжительность жизни людей в возрасте 65 лет, согласно данным Департамента статистики. Если продолжительность жизни увеличится, то и пенсионный возраст повысится, но не более чем на три месяца единовременно.
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