„Нам бы день простоять да ночь продержаться“. Почему нарвитяне не готовы утеплять свои дома и как это связано с войной в Украине

Счета этой зимой в Нарве бьют рекорды. И значительная статья в них - отопление. Это вовсе не какая-то неожиданность, о том, что цены на тепло в приграничном городе будут повышаться, говорили за несколько лет до самого повышения. Было понятно, что вскоре придется затянуть пояса. Или - утеплить дома.