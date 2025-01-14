Мнение
14.01.2025, 16:55

„Нам бы день простоять да ночь продержаться“. Почему нарвитяне не готовы утеплять свои дома и как это связано с войной в Украине

 
Повысится ли цена квартиры после реновации? На фото: нарвская 1-комнатная хрущевка в центре города стоит 13000 евро
Повысится ли цена квартиры после реновации? На фото: нарвская 1-комнатная хрущевка в центре города стоит 13000 евро
ФОТО: скриншот с сайта продажи недвижимости | Delfi Meedia

Счета этой зимой в Нарве бьют рекорды. И значительная статья в них - отопление. Это вовсе не какая-то неожиданность, о том, что цены на тепло в приграничном городе будут повышаться, говорили за несколько лет до самого повышения. Было понятно, что вскоре придется затянуть пояса. Или - утеплить дома.

Но дома в Ида-Вирумаа люди утеплять не спешили. В особенности, в Нарве.

И причин тому несколько.

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