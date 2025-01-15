С уклонением от налогов в Эстонии скоро покончат? У этого плана есть одна проблема

В Министерстве финансов подготовлен законопроект, который даст Налогово-таможенному департаменту (MTA) возможность требовать от предприятия налоги на рабочую силу и в случае, когда департамент не может доказать, кому, когда именно и сколько было заплачено зарплат „в конверте“. Чиновники надеются, что благодаря изменению государство станет получать около 1,7 миллиона евро дополнительного дохода.