15.01.2025, 14:16
С уклонением от налогов в Эстонии скоро покончат? У этого плана есть одна проблема(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государство хочет обложить налогом так называемую зарплату „в конвертах“. При этом нужно обеспечить контроль, чтобы Налоговый департамент не стал бы слишком непродуманно требовать налоги с предприятий.
Зарпалата „в конвертах“ является назаконной. Ее выплата и получение помимо того, что снижает чувство защищенности работников, тормозит развитие страны в целом.
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