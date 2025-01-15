Экономика
15.01.2025, 14:16

С уклонением от налогов в Эстонии скоро покончат? У этого плана есть одна проблема

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Обычно в качестве причины согласия на зарплату „в конверте“ приводится то, что на руках остается больше денег
Обычно в качестве причины согласия на зарплату „в конверте“ приводится то, что на руках остается больше денег
ФОТО: Taavi Arus | Delfi Meedia

Государство хочет обложить налогом так называемую зарплату „в конвертах“. При этом нужно обеспечить контроль, чтобы Налоговый департамент не стал бы слишком непродуманно требовать налоги с предприятий.

Зарпалата „в конвертах“ является назаконной. Ее выплата и получение помимо того, что снижает чувство защищенности работников, тормозит развитие страны в целом.

В Министерстве финансов подготовлен законопроект, который даст Налогово-таможенному департаменту (MTA) возможность требовать от предприятия налоги на рабочую силу и в случае, когда департамент не может доказать, кому, когда именно и сколько было заплачено зарплат „в конверте“. Чиновники надеются, что благодаря изменению государство станет получать около 1,7 миллиона евро дополнительного дохода.

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