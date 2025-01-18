Штрафы, компенсации и налоги. Важнейшие изменения в законах, вступившие в силу с 1 января 2025 года

С 2025 года вступил в силу двухступенчатый автоналог, который распространяется на все транспортные средства, зарегистрированные в дорожном регистре, и их владельцев – включая людей с ограниченными возможностями, и автомобили, переоборудованные для их нужд.

Не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров и тех, кто достигнет пенсионного возраста в течение 2025 года, с 1 января установлен на уровне 776 евро в месяц – независимо от величины дохода. Эта сумма не уменьшается при росте пенсии или в случае трудоустройства.

Новый универсальный не облагаемый подоходным налогом минимум – 700 евро в месяц для всех налогоплательщиков-­физических лиц – будет введен только с 2026 года.

При этом ставки не облагаемого подоходным налогом минимума в 2025 году останутся неизменными – сохранится прогрессивная система налогообложения с не облагаемым подоходным налогом минимумом в размере до 654 евро в месяц.

Подоходный налог будут удерживать с пенсий, компенсаций за ущерб, выплат за отпуск по уходу за ребенком и родительских компенсаций.

С января ставка подоходного налога для физических и юридических лиц увеличилась с 20% до 22%. Это затронет и выплаты, осуществляемые Департаментом социального страхования.

В связи с повышением минимальной зарплаты суммы этих выплат изменятся, и в случае возникновения права на получение пособия с 01.01.2025 года Департамент социального страхования рассчитывает выплаты, исходя из новой ставки.

Минимальная зарплата связана с компенсациями на поддержку психического здоровья для восстановления после травмы, а также частично с выплатами жертвам преступлений. В сфере семейных пособий минимальная зарплата влияет на размер родительских компенсаций, оплаты отпусков по уходу за ребенком, дополнительных отпусков для родителей детей с ограниченными возможностями, а также отпусков по уходу за взрослыми с тяжелой степенью нарушения здоровья.

Правительство утвердило минимальную зарплату на 2025 год в размере 886 евро в месяц и минимальную часовую ставку оплаты труда – 5,31 евро. Это означает, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата увеличилась на восемь процентов, или на 66 евро.

Изменение не касается доставки пенсий на дом – в этом случае выплаты останутся без изменений. Новый порядок распространяется на все пособия и компенсации, выплачиваемые обычно 5‑го числа каждого месяца.

В связи с возможной задержкой выплат на пару дней, если 5‑е число приходится на выходной, рекомендуется проверить даты регулярных банковских платежных поручений и при необходимости изменить условия оплат, чтобы избежать просрочек.

В 2025 году 5‑е число выпадает на выходной в четырех случаях: в январе, апреле, июле и октябре.

С нового года пенсии и социальные пособия для людей с недугом будут выплачивать ежемесячно 5‑го числа, если этот день приходится на рабочий день. Если 5‑е число выпадает на выходной, то банковские перечисления будут произведены в течение двух последующих рабочих дней.

Также увеличился предельный уровень компенсации стоимости средств при недержании, таких как подгузники и прокладки, с нынешних 40% до 50%.

Это изменение коснется тех вспомогательных средств для передвижения, слуха и зрения, для которых ранее предел покрытия был ниже 90%.

В 2025 году повысился верхний предел покрытия стоимости всех вспомогательных средств для передвижения и зрения до 90%, а доля участия человека останется на уровне 10% от предельной цены.

Стоимость одного километра при нарушении, зафиксированном мобильной камерой, теперь не пять евро, а семь.

С 1 января штраф за превышение скорости составляет не четыре евро за штрафную единицу, а восемь евро.

Также владельцы автомобилей каждый год должны будут платить налог на механические транспортные средства. Его величина зависит в первую очередь от параметров машины, которые влияют на окружающую среду, – от массы и выбросов CO₂.

При первичной регистрации в Эстонском дорожном регистре или при смене владельца находящегося на учете транспортного средства необходимо оплатить регистрационный сбор. Оплата за каждое транспортное средство производится один раз.

Были созданы и новые возможности вычета расходов за пределами инвестиционного счета. В дальнейшем убытки, понесенные в случае утраты имущественного права – если криптоактив становится недействительным или кредит, предоставленный через краудфандинг, оценивается как безнадежный – могут быть вычтены из полученного дохода. Также, например, из дохода от ценных бумаг можно вычесть комиссию за управление счетом ценных бумаг.

Уже в 2024 году задним числом вступил в силу ряд новых налоговых правил, касающихся инвестиционного счета. Режим инвестиционного счета был распространен не только на банковские, но и на брокерские счета, открытые в инвестиционной компании, а в список финансовых активов были включены среди прочего и инвестиции, сделанные через регулируемые краудфандинговые платформы.

С 2025 года средства с инвестиционного счета можно будет вкладывать в криптоактивы, приобретенные при посредничестве Финансовой инспекции Эстонии или поставщика услуг, находящегося под финансовым надзором другого государства ЕС.

Использование лимита не облагаемых налогом расходов на укрепление здоровья работника становится более гибким – они доступны в течение всего года по желанию и без ограничения в 100 евро за квартал. Расширен также перечень услуг, которые могут быть компенсированы без уплаты налогов, – к ним, например, добавлены массаж и лечение зубов.

Суточные при зарубежной командировке работников можно будет выплачивать без налогов в размере до 75 евро в течение первых 15 дней, после чего лимит снижается до 40 евро в день.

Лимит не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля в деловых поездках увеличился до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц.

Округление не влияет на оплату покупок монетами номиналом 1 или 2 цента, магазины продолжат их принимать, и планов это менять нет. Однако с 2025 года 5 центов станут самой мелкой разменной монетой.

Округление уменьшит или увеличит итоговую стоимость покупки не более чем на два цента. Выбор всегда за покупателем: если он не согласен на округление, то может заплатить картой.

С 1 января при оплате наличными в магазине производят округление 1 и 2 центов. Итоговую сумму будут математически округлять до ближайших 5 центов, и монетами в 1 и 2 цента больше сдачу давать не будут. При оплате картой ничего не меняется.

– Освобождение от налога для людей с определенной степенью нарушения здоровья и автомобилей, переоборудованных для их нужд, не предусмотрено. Однако вместе с Законом об автоналоге были внесены изменения в Закон о социальных пособиях для людей с инвалидностью. Эти изменения направлены на предоставление единовременной дополнительной выплаты и увеличение социальных пособий для наиболее уязвимых групп с 1 июня 2025 года.

– Что означает автоналог для людей с определенной степенью нарушения здоровья? Будут ли освобождены от налога люди с инвалидностью?

Вся информация структурирована по этапам: от выявления заболевания и начала лечения до перехода от детского возраста к взрослому.

Предоставляют информацию о возможных услугах, пособиях, а также процессах и вмешательствах, направленных на помощь ребенку.

На государственном портале eesti.ee открылся новый информационный раздел „Ребенок с проблемами со здоровьем“, который предназначен в первую очередь для родителей, чьи дети нуждаются в постоянной поддержке из-за состояния здоровья. Это также станет полезным инструментом для врачей, специалистов по поддержке и чиновников, которые оказывают помощь ребенку и его семье.

Кроме того, упростился процесс заказа поездок. Ранее пользователи услуги могли сообщить о своем желании воспользоваться ею либо через систему самообслуживания, либо через социального работника района. С 1 января услугу можно заказать напрямую через колл-центр AS Tallinna Linnatransport, по электронной почте или через уже знакомую систему самообслуживания.

Согласно договору, который заключили Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения и AS Tallinna Linnatransport, срок предварительного заказа услуги маршрутной перевозки составил четыре рабочих дня, а внеплановой перевозки – два рабочих дня. Ранее в обоих случаях срок предварительного заказа составлял пять рабочих дней.

Срок предварительного заказа внеплановых перевозок сократился до двух дней, а с 2026 года достаточно будет сообщить за один день.

С 1 января 2025 года пользователям услуги социального транспорта будет проще, чем раньше, подавать заявки на поездки. Также сократился срок предуведомления о поездке.

Социальные пособия для людей с нарушением здоровья вырастут с 1 июня 2025 года, чтобы снизить дополнительную нагрузку, вызванную общим ростом цен и налогом на транспортные средства.

Для получения данного пособия не требуется подавать отдельное заявление, его автоматически выплатит Департамент социального страхования всем детям и трудоспособным людям, у которых по состоянию на 1 января 2025 года установлена тяжелая или глубокая степень нарушения здоровья, либо которые получают пособие на ребенка с редким заболеванием.

Единовременное пособие предназначено для компенсации влияния автоналога на людей с ограниченными возможностями в период, когда налог уже действует, но социальные пособия еще не выросли.

Вместе с автоналогом были приняты изменения в Законе о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями, которые позволяют выплачивать единовременное дополнительное пособие и увеличивать социальные пособия для них.

Максимальный предел пособия, связанного с уровнем дохода, вырастет с 350 до 450 евро в год на ребенка и с 250 до 350 евро на взрослого. В последний раз размеры этих пособий пересматривали в 2012 году.

Кроме того, изменения в постановлении предусматривают ежемесячное денежное пособие для покрытия личных расходов молодежи, ранее находившейся на замещающем попечении. Размер этой поддержки составит минимум 2880 евро в год, или 240 евро в месяц.

Помимо этого, будут увеличены пособия по рождению ребенка: при рождении одного ребенка выплата составит 350 евро, а при рождении трех и более детей – 6500 евро. В случае рождения двой­ни в 2025 году пособие останется на уровне 1000 евро.

Предельная ставка оплаты услуги домов по уходу вырастет с 734 до 856 евро в месяц. Действующая ставка была установлена летом 2023 года, однако к лету текущего года цены на услуги выросли, и прежняя сумма пособия больше не покрывает стоимость ухода.

Таллиннская горуправа утвердила изменения, согласно которым вырастут пособия по рождению ребенка и размер пособия, связанного с уровнем дохода, а также повысится предельная ставка оплаты услуги домов по уходу.

С 1 января увеличился срок рассмотрения заявлений на назначение государственной пенсии, семейных пособий, родительской компенсации и определение степени тяжести нарушения здоровья. Новый срок – до 30 рабочих дней с момента подачи надлежаще оформленного заявления.

Величина земельного налога для доходной земли будет составлять до 1 процента от ее стоимости, а при другом назначении – до 2 процентов.

С 1 июля акциз на табачные изделия повысится еще на 5 процентов, на столько же вырастет акциз на бензин.

Акциз на дизельное топливо с 1 мая 2025 года увеличится примерно на 7%, а акциз на электроэнергию на 40%, но в Министерстве финансов заверяют: поскольку акциз составляет очень небольшую часть стоимости электро-

С 1 января акцизы на алкоголь и табачную продукцию увеличились на 5 процентов.

Для тех, кто присоединился ко II пенсионной ступени, к ставке взноса по накопительной пенсии добавляется 2, 4 или 6 процентов по выбору пользователя.

Если доход на бизнес-­счете превысит 40 000 евро в год, значит пользователь достиг предела для регистрации в качестве налогообязанного по налогу с оборота и должен перевести свою деятельность в какую‑либо форму предпринимательства (например, FIE или OÜ).

С 2025 года 20‑процентная ставка налога на бизнес-счет может быть применена ко всему годовому доходу в размере 40 000 евро, то есть более высокая ставка в 40 процентов исчезнет.

– Нет, увеличение пособий на 2025 год не связано с наличием автомобиля. Поддержка будет предоставляться всем людям с инвалидностью, независимо от того, владеют ли они транспортным средством или нет.

Также будет произведено округление пособий до целых сумм для детей и взрослых со средней степенью недуга и для всех пожилых людей. Это сделано для упрощения понимания и расчёта пособий.

Пособие для детей с тяжёлой степенью недуга или редкими заболеваниями увеличится с 161,09 евро до 180 евро.

– С 1 июня 2025 года вырастут социальные пособия для людей со степенью нарушения здоровья. Это сделано для смягчения влияния роста цен и нового налога на транспортные средства.

– Для получения компенсации не нужно подавать отдельное заявление. Департамент социального страхования автоматически выплатит пособие всем детям и трудоспособным лицам, у которых по состоянию на 1 января 2025 года установлена степень нарушения здоровья (тяжёлая или глубокая) или выплачивается пособие на ребёнка с редким заболеванием.

– В первом квартале 2025 года будет выплачена единовременная компенсация для смягчения финансового воздействия нового налога на людей со степенью нарушения здоровья. Суммы компенсации зависят от степени недуга:

Люди часто не помнят о том, что несколько месяцев назад они запланировали один день отпуска, и в связи с этим коллегам приходилось делать много изменений в планировании, отменять решения и перенаправлять запросы новым работодателям. Для этого было введено ограничение на планирование отпуска максимум за два месяца.

Детский отпуск может получить только родитель, работающий на основании трудового договора или государственный служащий. Жизнь меняется стремительно, и по нашему опыту выходит: если родитель планирует отпуск сильно заранее, то часто случатся так, что к моменту его наступления он уже не работает или сменил место работы.

Один из самых частых вопросов, вызывающий недоумение родителей, это „Почему детский отпуск нельзя запланировать больше чем на два месяца вперед?“

Несмотря на то, что нынешней системе уж более двух лет, Департамент социального страхования до сих пор часто получает вопросы от клиентов, связанные с планированием детского отпуска.

Однако важно понимать, что 10 дней отпуска дается не каждый год, а на весь период до того, как ребенку исполнится 14 лет.

На сегодняшний день право на детский отпуск есть у работающих родителей детей в возрасте до 14 лет. В сумме каждому родителю полагается 10 рабочих дней отпуска на каждого ребенка. На детей с недостатком здоровья полагается дополнительно один отпускной день в месяц до достижения ребенком возраста 18 лет.

Если ранее детский отпуск нужно было запрашивать напрямую у работодателя и размер компенсации был равен размеру минимальной оплаты труда, то с 1 апреля 2022 года в Эстонии система поменялась: сегодня детский отпуск нужно планировать как у работодателя, так и в Департаменте социального страхования, поскольку компенсацию департамент выплачивает родителю напрямую. А с 2025 года выросли и компенсации.

В результате перевода деятельности, ранее распределенной между различными учреждениями, в департаменте сформирована единая услуга. Работой по поддержке родительства в департаменте займется отдел детского благополучия.

Перевод обусловлен тем, что департамент уже выполняет функции национальной службы защиты детей. Это делает логичным, чтобы именно департамент координировал выполнение профилактических мероприятий, создавая целостную систему.

Изменение основывается на рабочем плане правительства, в рамках которого была разработана межведомственная программа поддержки родительства на 2024–2030 годы. В этом документе определены направления поддержки родительства на ближайшие шесть лет, включая предложение о переводе сферы родительства из Института развития здоровья в ведение Департамента социального страхования с 01.01.2025.

Эта поправка позволяет более эффективно использовать ресурсы – как для поддержки родительства, так и для оказания более широкой помощи детям и семьям, направляя больше средств на профилактическую деятельность и уменьшая необходимость устранять последствия.

С 1 января вступила в силу поправка к Закону о защите детства (LasteKS), которая определяет роль и задачи Департамента социального страхования в реализации и выполнении мероприятий, поддерживающих родительство.

Цель изменения заключается прежде всего в содействии раннему выявлению и вмешательству в проблемы детей и семей, а также в повышении осведомленности специалистов, работающих с детьми, и их мотивации сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи.

11 декабря 2024 года Рийгикогу принял поправку к Закону о защите детства, в которой в § 271 дополнительно указывают людей, работающих с детьми. Они, в силу своей профессиональной деятельности, компетенций и должностных обязанностей, обладают возможностью и профессиональными навыками для выявления потенциальных потребностей ребенка в помощи. От них ожидается более активное участие в сообщении о таких случаях.

Сообщение должно быть передано либо сотруднику службы защиты детей местного самоуправления, на детский телефон доверия 116 111, либо, в случае ребенка в опасности, на экстренный номер 112.

По Закону о защите детей (§ 27 LasteKS), все граждане обязаны сообщать о детях, нуждающихся в помощи или находящихся в опасности.

Изменения в правилах: как теперь сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи или находящемся в опасности?

Однако при составлении плана отпусков у работодателя можно указать детский отпуск на любой день в течение года, при этом подать заявление в Департамент социального страхования можно будет позже, когда появится такая возможность.

Если же желание взять отпуск возникнет уже после составления общего плана отпусков, то с работодателем можно заранее обговорить эту возможность и подать заявление в департамент позднее.

Компенсация теперь зависит от соцналога

Если до 2022 года детский отпуск оплачивали только в размере минимальной зарплаты, то теперь размер компенсации зависит от социального налога, который работник уплатил в течение года.

Минимальный и максимальный размер выплаты связан с действующей минималкой и максимальным размером родительской компенсации.

Для вычисления нужно знать дату планируемого детского отпуска. Из нее вычитают три календарных месяца и высчитывают средний уплаченный социальный налог в течение 12 месяцев, предшествующих указанной дате.

Затем на основе данных, полученных из Налогово-­таможенного департамента, высчитывают дневную ставку родительской компенсации.

Компенсация за детский отпуск равна 50% полученной дневной ставки, однако она не может быть меньше, чем компенсация за один рабочий день, рассчитанная на основе минимальной зарплаты.

Таким образом, в 2024 году за один день детского отпуска можно было получить минимум 38,73 евро. В 2025 году минимальная зарплата выросла до 886 евро в месяц, и минимальная компенсация за детский отпуск составляет теперь 42,98 евро в день.

Максимальный размер компенсации связан с верхним пределом родительской компенсации, которая равна 4733,53 евро в месяц брутто. То есть в 2024 году можно было получить за один день детского отпуска максимум 78,89 евро. В 2025 году верхний предел родительской компенсации вырос до 5265,09 евро в месяц, таким образом, за один день детского отпуска можно теперь получить максимум 87,75 евро в день.