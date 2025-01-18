Штрафы, компенсации и налоги. Важнейшие изменения в законах, вступившие в силу с 1 января 2025 года(2)
Незнание закона не освобождает от ответственности. А наши политики „стараются“ и постоянно меняют какие‑либо законы. „МК-Эстония“ собрала все важнейшие изменения, которые вступили в силу с 1 января наступившего года.
Выросла минимальная зарплата
Правительство утвердило минимальную зарплату на 2025 год в размере 886 евро в месяц и минимальную часовую ставку оплаты труда – 5,31 евро. Это означает, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата увеличилась на восемь процентов, или на 66 евро.
Минимальная зарплата связана с компенсациями на поддержку психического здоровья для восстановления после травмы, а также частично с выплатами жертвам преступлений. В сфере семейных пособий минимальная зарплата влияет на размер родительских компенсаций, оплаты отпусков по уходу за ребенком, дополнительных отпусков для родителей детей с ограниченными возможностями, а также отпусков по уходу за взрослыми с тяжелой степенью нарушения здоровья.
В связи с повышением минимальной зарплаты суммы этих выплат изменятся, и в случае возникновения права на получение пособия с 01.01.2025 года Департамент социального страхования рассчитывает выплаты, исходя из новой ставки.
Повысился подоходный налог
С января ставка подоходного налога для физических и юридических лиц увеличилась с 20% до 22%. Это затронет и выплаты, осуществляемые Департаментом социального страхования.
Подоходный налог будут удерживать с пенсий, компенсаций за ущерб, выплат за отпуск по уходу за ребенком и родительских компенсаций.
При этом ставки не облагаемого подоходным налогом минимума в 2025 году останутся неизменными – сохранится прогрессивная система налогообложения с не облагаемым подоходным налогом минимумом в размере до 654 евро в месяц.
Новый универсальный не облагаемый подоходным налогом минимум – 700 евро в месяц для всех налогоплательщиков-физических лиц – будет введен только с 2026 года.
Не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров и тех, кто достигнет пенсионного возраста в течение 2025 года, с 1 января установлен на уровне 776 евро в месяц – независимо от величины дохода. Эта сумма не уменьшается при росте пенсии или в случае трудоустройства.
Введен автоналог
С 2025 года вступил в силу двухступенчатый автоналог, который распространяется на все транспортные средства, зарегистрированные в дорожном регистре, и их владельцев – включая людей с ограниченными возможностями, и автомобили, переоборудованные для их нужд.
При первичной регистрации в Эстонском дорожном регистре или при смене владельца находящегося на учете транспортного средства необходимо оплатить регистрационный сбор. Оплата за каждое транспортное средство производится один раз.
Также владельцы автомобилей каждый год должны будут платить налог на механические транспортные средства. Его величина зависит в первую очередь от параметров машины, которые влияют на окружающую среду, – от массы и выбросов CO₂.
Выросли штрафы
С 1 января штраф за превышение скорости составляет не четыре евро за штрафную единицу, а восемь евро.
Стоимость одного километра при нарушении, зафиксированном мобильной камерой, теперь не пять евро, а семь.
Выросли компенсации на приобретение вспомогательных средств
В 2025 году повысился верхний предел покрытия стоимости всех вспомогательных средств для передвижения и зрения до 90%, а доля участия человека останется на уровне 10% от предельной цены.
Это изменение коснется тех вспомогательных средств для передвижения, слуха и зрения, для которых ранее предел покрытия был ниже 90%.
Также увеличился предельный уровень компенсации стоимости средств при недержании, таких как подгузники и прокладки, с нынешних 40% до 50%.
На эти изменения в 2025 году выделено 3,8 миллиона евро.
Вступил в силу новый порядок выплаты пенсий
С нового года пенсии и социальные пособия для людей с недугом будут выплачивать ежемесячно 5‑го числа, если этот день приходится на рабочий день. Если 5‑е число выпадает на выходной, то банковские перечисления будут произведены в течение двух последующих рабочих дней.
В 2025 году 5‑е число выпадает на выходной в четырех случаях: в январе, апреле, июле и октябре.
В связи с возможной задержкой выплат на пару дней, если 5‑е число приходится на выходной, рекомендуется проверить даты регулярных банковских платежных поручений и при необходимости изменить условия оплат, чтобы избежать просрочек.
Изменение не касается доставки пенсий на дом – в этом случае выплаты останутся без изменений. Новый порядок распространяется на все пособия и компенсации, выплачиваемые обычно 5‑го числа каждого месяца.
Введено округление цен
С 1 января при оплате наличными в магазине производят округление 1 и 2 центов. Итоговую сумму будут математически округлять до ближайших 5 центов, и монетами в 1 и 2 цента больше сдачу давать не будут. При оплате картой ничего не меняется.
Округление уменьшит или увеличит итоговую стоимость покупки не более чем на два цента. Выбор всегда за покупателем: если он не согласен на округление, то может заплатить картой.
Округление не влияет на оплату покупок монетами номиналом 1 или 2 цента, магазины продолжат их принимать, и планов это менять нет. Однако с 2025 года 5 центов станут самой мелкой разменной монетой.
Вырос ряд льгот для работников
Лимит не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля в деловых поездках увеличился до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц.
Суточные при зарубежной командировке работников можно будет выплачивать без налогов в размере до 75 евро в течение первых 15 дней, после чего лимит снижается до 40 евро в день.
Использование лимита не облагаемых налогом расходов на укрепление здоровья работника становится более гибким – они доступны в течение всего года по желанию и без ограничения в 100 евро за квартал. Расширен также перечень услуг, которые могут быть компенсированы без уплаты налогов, – к ним, например, добавлены массаж и лечение зубов.
Расширились возможности инвестиционного счета
С 2025 года средства с инвестиционного счета можно будет вкладывать в криптоактивы, приобретенные при посредничестве Финансовой инспекции Эстонии или поставщика услуг, находящегося под финансовым надзором другого государства ЕС.
Уже в 2024 году задним числом вступил в силу ряд новых налоговых правил, касающихся инвестиционного счета. Режим инвестиционного счета был распространен не только на банковские, но и на брокерские счета, открытые в инвестиционной компании, а в список финансовых активов были включены среди прочего и инвестиции, сделанные через регулируемые краудфандинговые платформы.
Были созданы и новые возможности вычета расходов за пределами инвестиционного счета. В дальнейшем убытки, понесенные в случае утраты имущественного права – если криптоактив становится недействительным или кредит, предоставленный через краудфандинг, оценивается как безнадежный – могут быть вычтены из полученного дохода. Также, например, из дохода от ценных бумаг можно вычесть комиссию за управление счетом ценных бумаг.
С 2025 года 20‑процентная ставка налога на бизнес-счет может быть применена ко всему годовому доходу в размере 40 000 евро, то есть более высокая ставка в 40 процентов исчезнет.
Если доход на бизнес-счете превысит 40 000 евро в год, значит пользователь достиг предела для регистрации в качестве налогообязанного по налогу с оборота и должен перевести свою деятельность в какую‑либо форму предпринимательства (например, FIE или OÜ).
Для тех, кто присоединился ко II пенсионной ступени, к ставке взноса по накопительной пенсии добавляется 2, 4 или 6 процентов по выбору пользователя.
Выросли акцизы
С 1 января акцизы на алкоголь и табачную продукцию увеличились на 5 процентов.
Акциз на дизельное топливо с 1 мая 2025 года увеличится примерно на 7%, а акциз на электроэнергию на 40%, но в Министерстве финансов заверяют: поскольку акциз составляет очень небольшую часть стоимости электро-
энергии, его рост практически не отразится на потребителях.
С 1 июля акциз на табачные изделия повысится еще на 5 процентов, на столько же вырастет акциз на бензин.
Изменились принципы расчета земельного налога
Величина земельного налога для доходной земли будет составлять до 1 процента от ее стоимости, а при другом назначении – до 2 процентов.
Конкретный размер ставки устанавливает местное самоуправление.
Увеличился срок рассмотрения заявлений
С 1 января увеличился срок рассмотрения заявлений на назначение государственной пенсии, семейных пособий, родительской компенсации и определение степени тяжести нарушения здоровья. Новый срок – до 30 рабочих дней с момента подачи надлежаще оформленного заявления.
Вопрос-ответ
О пособиях и компенсациях
Калев Хярк, советник службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования
– Что означает автоналог для людей с определенной степенью нарушения здоровья? Будут ли освобождены от налога люди с инвалидностью?
– Освобождение от налога для людей с определенной степенью нарушения здоровья и автомобилей, переоборудованных для их нужд, не предусмотрено. Однако вместе с Законом об автоналоге были внесены изменения в Закон о социальных пособиях для людей с инвалидностью. Эти изменения направлены на предоставление единовременной дополнительной выплаты и увеличение социальных пособий для наиболее уязвимых групп с 1 июня 2025 года.
– Кто и как сможет получить единовременную компенсацию?
– В первом квартале 2025 года будет выплачена единовременная компенсация для смягчения финансового воздействия нового налога на людей со степенью нарушения здоровья. Суммы компенсации зависят от степени недуга:
95 евро – для детей с тяжелой степенью недуга или детей, получающих пособие по редким заболеваниям;
142 евро – для детей с глубокой степенью недуга;
60 евро – для взрослых трудоспособного возраста с тяжёлой степенью недуга;
250 евро – для взрослых трудоспособного возраста с глубокой степенью недуга.
– Как получить это единовременное пособие?
– Для получения компенсации не нужно подавать отдельное заявление. Департамент социального страхования автоматически выплатит пособие всем детям и трудоспособным лицам, у которых по состоянию на 1 января 2025 года установлена степень нарушения здоровья (тяжёлая или глубокая) или выплачивается пособие на ребёнка с редким заболеванием.
– Какие пособия увеличат в 2025 году?
– С 1 июня 2025 года вырастут социальные пособия для людей со степенью нарушения здоровья. Это сделано для смягчения влияния роста цен и нового налога на транспортные средства.
Пособие для детей с тяжёлой степенью недуга или редкими заболеваниями увеличится с 161,09 евро до 180 евро.
Пособие для детей с глубокой степенью недуга увеличится с 241,64 евро до 270 евро.
Пособие для трудоспособных взрослых с тяжёлой степенью недуга увеличится с 34,78–49,09 евро до 50 евро.
Пособие для трудоспособных взрослых с глубокой степенью недуга увеличится с 43,47–53,70 евро до 100 евро.
Также будет произведено округление пособий до целых сумм для детей и взрослых со средней степенью недуга и для всех пожилых людей. Это сделано для упрощения понимания и расчёта пособий.
– Повышение пособий коснётся только владельцев автомобилей?
– Нет, увеличение пособий на 2025 год не связано с наличием автомобиля. Поддержка будет предоставляться всем людям с инвалидностью, независимо от того, владеют ли они транспортным средством или нет.
Общий объём финансирования на повышение пособий для людей с определенной степенью нарушения здоровья составляет 5,3 миллиона евро ежегодно.
Комментарий:
Артур Панов, советник отдела семейных компенсаций Департамента социального страхования
Выросли компенсации за детский отпуск
Если ранее детский отпуск нужно было запрашивать напрямую у работодателя и размер компенсации был равен размеру минимальной оплаты труда, то с 1 апреля 2022 года в Эстонии система поменялась: сегодня детский отпуск нужно планировать как у работодателя, так и в Департаменте социального страхования, поскольку компенсацию департамент выплачивает родителю напрямую. А с 2025 года выросли и компенсации.
На сегодняшний день право на детский отпуск есть у работающих родителей детей в возрасте до 14 лет. В сумме каждому родителю полагается 10 рабочих дней отпуска на каждого ребенка. На детей с недостатком здоровья полагается дополнительно один отпускной день в месяц до достижения ребенком возраста 18 лет.
Однако важно понимать, что 10 дней отпуска дается не каждый год, а на весь период до того, как ребенку исполнится 14 лет.
Несмотря на то, что нынешней системе уж более двух лет, Департамент социального страхования до сих пор часто получает вопросы от клиентов, связанные с планированием детского отпуска.
Один из самых частых вопросов, вызывающий недоумение родителей, это „Почему детский отпуск нельзя запланировать больше чем на два месяца вперед?“
Детский отпуск может получить только родитель, работающий на основании трудового договора или государственный служащий. Жизнь меняется стремительно, и по нашему опыту выходит: если родитель планирует отпуск сильно заранее, то часто случатся так, что к моменту его наступления он уже не работает или сменил место работы.
Люди часто не помнят о том, что несколько месяцев назад они запланировали один день отпуска, и в связи с этим коллегам приходилось делать много изменений в планировании, отменять решения и перенаправлять запросы новым работодателям. Для этого было введено ограничение на планирование отпуска максимум за два месяца.
Однако при составлении плана отпусков у работодателя можно указать детский отпуск на любой день в течение года, при этом подать заявление в Департамент социального страхования можно будет позже, когда появится такая возможность.
Если же желание взять отпуск возникнет уже после составления общего плана отпусков, то с работодателем можно заранее обговорить эту возможность и подать заявление в департамент позднее.
Компенсация теперь зависит от соцналога
Если до 2022 года детский отпуск оплачивали только в размере минимальной зарплаты, то теперь размер компенсации зависит от социального налога, который работник уплатил в течение года.
Минимальный и максимальный размер выплаты связан с действующей минималкой и максимальным размером родительской компенсации.
Для вычисления нужно знать дату планируемого детского отпуска. Из нее вычитают три календарных месяца и высчитывают средний уплаченный социальный налог в течение 12 месяцев, предшествующих указанной дате.
Затем на основе данных, полученных из Налогово-таможенного департамента, высчитывают дневную ставку родительской компенсации.
Компенсация за детский отпуск равна 50% полученной дневной ставки, однако она не может быть меньше, чем компенсация за один рабочий день, рассчитанная на основе минимальной зарплаты.
Таким образом, в 2024 году за один день детского отпуска можно было получить минимум 38,73 евро. В 2025 году минимальная зарплата выросла до 886 евро в месяц, и минимальная компенсация за детский отпуск составляет теперь 42,98 евро в день.
Максимальный размер компенсации связан с верхним пределом родительской компенсации, которая равна 4733,53 евро в месяц брутто. То есть в 2024 году можно было получить за один день детского отпуска максимум 78,89 евро. В 2025 году верхний предел родительской компенсации вырос до 5265,09 евро в месяц, таким образом, за один день детского отпуска можно теперь получить максимум 87,75 евро в день.
Однако до того момента, как родитель подаст заявление на детский отпуск, он не будет знать точную сумму компенсации. Это связано именно с тем, что для вычисления суммы необходимо точно знать, в какой день отпуск начнется. И тут важно помнить, что если вы в течение календарного года уже брали детский отпуск, то в последующие разы в течение этого года размер вашей компенсации пересчитываться не будет, а будет равен тому, что было высчитано в первый раз.
Отдыхать можно только в рабочие дни
Еще один вопрос, вызывающий затруднения у родителей при планировании детского отпуска, – как правильно запланировать отпуск только на рабочие дни одним нажатием кнопки.
Дело в том, что если человек работает с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье отдыхает, то брать детский отпуск можно только с понедельника по пятницу.
Если человек хочет отдыхать две недели подряд, то в системе нужно делать два отдельных запроса на отпуск. На каждую неделю брать отпуск с понедельника по пятницу, исключая выходные из планирования. Так почему же система не может автоматически вычесть выходные дни из планирования?
Причина довольно проста, но далеко не очевидна: многие люди работают по графику, в том числе – в субботу и в воскресенье.
В данном контексте рабочие дни – те, в который человек должен выполнять рабочие обязанности, а не промежуток с понедельника по пятницу. Так, для человека, работающего по графику, выходными могут быть среда и четверг. Поэтому система не может исключить субботу и воскресенье из планирования автоматически, ибо рабочий распорядок каждого человека индивидуален и синхронизировать систему планирования детского отпуска с рабочим графиком каждого родителя невозможно.
После того как отпуск запланирован в самообслуживании Департамента социального страхования, работник должен выждать пять рабочих дней – именно столько есть у работодателя, чтобы отказать работнику в предоставлении свободных дней. Ведь когда родитель планирует детский отпуск в системе Департамента социального страхования, он должен указать адрес электронной почты работодателя. Департамент высылает работодателю извещение о том, что его работник хочет уйти в отпуск, и работодатель может в течение пяти календарных дней отказать в предоставлении отпуска. Если это происходит, то департамент социального страхования связывается с родителем.
Если же работодатель согласен дать работнику „детские дни“, то он не должен ничего делать.
Запланировать детский отпуск или посмотреть остаток дней можно в самообслуживании Департамента социального страхования: www.sotsiaalkindlustusamet.ee.