БОЛЬШОЙ ОБЗОР | „Налоговый фестиваль“ объявляется открытым. Какие изменения повлияют на нашу жизнь в 2025 году?

„Это не фестиваль, это на самом деле печальная история“, - говорит о повышении налогов министр финансов Эстонии Юрген Лиги. Печально это или нет, но с 1 января будет реализовано несколько важных налоговых изменений, которые повлияют на жизнь каждого.

Если вы заядлый волитель, курите и не прочь выпить на праздник, в следующем году государство определенно отнимет у вас больше, чем когда-либо прежде. Однако окончательная налоговая нагрузка зависит от нескольких факторов. Во-первых, от размера необлагаемого налогом дохода. Во-вторых, от того, присоединился ли человек ко второй ступени накопительной пенсии и, в-третьих, составит с нового года взнос во вторую ступень накопительной пенсии 2%, 4% или 6% от дохода.