Экономика
23.12.2024, 07:02

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Что ждет Эстонию в 2025 году

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Александр Маляренко
Экономика Эстонии в ближайшие годы будет проходить сложный период выхода из рецессии.
Экономика Эстонии в ближайшие годы будет проходить сложный период выхода из рецессии.
ФОТО: Andrii Yalanskyi | Shutterstock

Конец года – традиционное время подведения итогов и построения планов. Экономическая ситуация, которая формировалась в течение года, не только определяет текущее положение дел, но и задает тон будущим преобразованиям. Для стран с открытой экономикой, таких как Эстония, важно понимать, какие факторы стали ключевыми драйверами роста, а какие препятствия тормозили развитие. Анализ текущего состояния и прогноз на ближайшие годы позволяют не только оценить успехи и вызовы, но и сформировать ориентиры для будущего.

Текущее состояние экономики Эстонии

Экономика Эстонии сегодня переживает непростой период восстановления после затяжной рецессии. Однако несмотря на сложные внешние и внутренние условия, она демонстрирует некоторые признаки оживления. Реальный объем ВВП пока что вернулся, по оценке экспертов банка Luminor, лишь к уровням 2019 года, но в номинальном выражении тем не менее отмечается рост. Это позволяет с одной стороны корпоративному сектору оставаться прибыльным, а с другой рынку труда – относительно стабильным. Однако за фасадом такой стабильности скрываются вызовы, которые требуют очевидного внимания.

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