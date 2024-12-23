23.12.2024, 07:02
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Что ждет Эстонию в 2025 году(3)
ФОТО: | Shutterstock
Конец года – традиционное время подведения итогов и построения планов. Экономическая ситуация, которая формировалась в течение года, не только определяет текущее положение дел, но и задает тон будущим преобразованиям. Для стран с открытой экономикой, таких как Эстония, важно понимать, какие факторы стали ключевыми драйверами роста, а какие препятствия тормозили развитие. Анализ текущего состояния и прогноз на ближайшие годы позволяют не только оценить успехи и вызовы, но и сформировать ориентиры для будущего.