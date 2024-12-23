ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Что ждет Эстонию в 2025 году

Текущее состояние экономики Эстонии

Экономика Эстонии сегодня переживает непростой период восстановления после затяжной рецессии. Однако несмотря на сложные внешние и внутренние условия, она демонстрирует некоторые признаки оживления. Реальный объем ВВП пока что вернулся, по оценке экспертов банка Luminor, лишь к уровням 2019 года, но в номинальном выражении тем не менее отмечается рост. Это позволяет с одной стороны корпоративному сектору оставаться прибыльным, а с другой рынку труда – относительно стабильным. Однако за фасадом такой стабильности скрываются вызовы, которые требуют очевидного внимания.