Пенсии и пособия будут перечисляться позже. Что еще изменится с 2025 года?

Что изменится в выплате пенсий с января 2025 года и кого это затронет?

С января 2025 года, когда 5-е число выпадает на выходные, пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник следующей недели, а не в предыдущую пятницу, как это было раньше. Это изменение затронет около 325 тысяч пенсионеров. Также оно касается тех, кто обычно получает 5-го числа социальные пособия. В остальные месяцы, когда 5-е число выпадает на рабочий день, пенсии будут выплачиваться, как обычно. В системе доставки пенсий на дом и выплат семейных пособий изменений не будет.

Почему вносятся изменения?

Цель изменений — гарантировать, что все пенсионные выплаты будут доставлены пенсионерам безопасно и безошибочно. Когда в некоторые месяцы пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник, это даст больше времени для подготовки выплат, снижая риск ошибок и неверных платежей. Новый порядок поможет избежать ошибок, которые могут возникнуть при спешке, например, платежей пенсионерам, у которых уже нет права на пенсию.

В долгосрочной перспективе изменение обеспечит более стабильную и надежную систему, предоставляя пенсионерам больше уверенности в том, что их деньги всегда поступят вовремя и точно на их счета. Кроме того, снижение количества сверхурочных часов и экономия средств позволит направить государственные ресурсы на улучшение других важных услуг и пособий, от которых также выиграют пенсионеры.

О чем пенсионерам следует помнить в те месяцы, когда выплаты поступят позже?

Если 5-е число выпадает на выходные, пенсионерам следует помнить, что их пенсия будет перечислена на счет в понедельник или вторник. Мы рекомендуем пересмотреть сроки постоянных банковских платежей. В следующем году таких месяцев будет четыре: январь, апрель, июль и октябрь. В остальные месяцы выплата будет осуществляться как обычно 5-го числа.

Что еще изменится в ближайшие годы?