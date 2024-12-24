Пенсии и пособия будут перечисляться позже. Что еще изменится с 2025 года?(12)
С января 2025 года вступает в силу новый порядок выплаты пенсий, который касается месяцев, когда 5-е число выпадает на выходные дни. Руководитель отдела развития Департамента социального страхования Кристина Пяхкель отвечает на часто задаваемые вопросы.
Что изменится в выплате пенсий с января 2025 года и кого это затронет?
С января 2025 года, когда 5-е число выпадает на выходные, пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник следующей недели, а не в предыдущую пятницу, как это было раньше. Это изменение затронет около 325 тысяч пенсионеров. Также оно касается тех, кто обычно получает 5-го числа социальные пособия. В остальные месяцы, когда 5-е число выпадает на рабочий день, пенсии будут выплачиваться, как обычно. В системе доставки пенсий на дом и выплат семейных пособий изменений не будет.
Почему вносятся изменения?
Цель изменений — гарантировать, что все пенсионные выплаты будут доставлены пенсионерам безопасно и безошибочно. Когда в некоторые месяцы пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник, это даст больше времени для подготовки выплат, снижая риск ошибок и неверных платежей. Новый порядок поможет избежать ошибок, которые могут возникнуть при спешке, например, платежей пенсионерам, у которых уже нет права на пенсию.
В долгосрочной перспективе изменение обеспечит более стабильную и надежную систему, предоставляя пенсионерам больше уверенности в том, что их деньги всегда поступят вовремя и точно на их счета. Кроме того, снижение количества сверхурочных часов и экономия средств позволит направить государственные ресурсы на улучшение других важных услуг и пособий, от которых также выиграют пенсионеры.
О чем пенсионерам следует помнить в те месяцы, когда выплаты поступят позже?
Если 5-е число выпадает на выходные, пенсионерам следует помнить, что их пенсия будет перечислена на счет в понедельник или вторник. Мы рекомендуем пересмотреть сроки постоянных банковских платежей. В следующем году таких месяцев будет четыре: январь, апрель, июль и октябрь. В остальные месяцы выплата будет осуществляться как обычно 5-го числа.
Что еще изменится в ближайшие годы?
С 2027 года возраст пенсии по старости будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни. Основанием для расчета возраста пенсии по старости станет ожидаемая продолжительность жизни 65-летних людей по данным Департамента статистики. На основании этих данных к 1 января каждого года правительство будет утверждать новый возраст пенсии по старости, который будет вступать в силу через два года. По мере увеличения ожидаемой продолжительности жизни будет увеличиваться и пенсионный возраст, но не более чем на три месяца единовременно.
Например, возраст пенсии по старости в 2027 году будет установлен правительством 1 января 2025 года. Поскольку в 2026 году возраст пенсии по старости будет составлять 65 лет и этот пенсионный возраст за один раз не будет повышаться более чем на три месяца, возраст пенсии по старости в 2027 году составит максимум 65 лет и три месяца.