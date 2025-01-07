Большой гид по 2025 году: что случится с налогами, пособиями, пенсиями и ценами в Эстонии

Большой экономический обзор по 2025 году

Что будет с ценами на недвижимость, Euribor’ом, коммуналкой?

Налоги и акцизы: сколько мы будем платить государству в новом году?

Суммы пособий и госпошлины. Что изменится в социальной сфере?

Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге

Что изменилось уже с 1 января?

Экономический обзор: что ждет Эстонию в 2025 году?

Экономическая ситуация, которая формировалась в течение 2024 года, не только определяет текущее положение дел, но и задает тон будущим преобразованиям. Для стран с открытой экономикой, таких как Эстония, важно понимать, какие факторы стали ключевыми драйверами роста, а какие препятствия тормозили развитие. Анализ текущего состояния и прогноз на ближайшие годы позволяют не только оценить успехи и вызовы, но и сформировать ориентиры для будущего. Подробнее читайте ЗДЕСЬ .

Цены на недвижимость, Euribor, коммуналка: что готовит 2025 год?

Все мы привыкли загадывать желание в самом начале года, искренне надеясь, что грядущие 12 месяцев будут лучше, приятнее и светлее. Каковы же прогнозы экспертов относительно экономической ситуации в стране? Станет ли жилье доступнее, а коммунальные платежи ниже? Подробнее читайте ЗДЕСЬ .

Налоги и акцизы: сколько мы будем платить государству в новом году?

С июля 2025 года налог с оборота вырастет на два процентных пункта, а с начала 2026 года подоходный налог физических лиц также увеличится на два процентных пункта. Кроме того, вырастут акцизы на алкоголь, табак и бензин. RusDelfi собрал подробную информацию о том, сколько мы будем платить налогов в новом году. Подробнее читайте ЗДЕСЬ .

„Налоговый фестиваль“ объявляется открытым. Какие изменения повлияют на нашу жизнь в 2025 году?

В 2025 году повысятся несколько важных налогов, и „налоговый топор“ в большей или меньшей степени нависнет над шеей всех жителей Эстонии. Однако окончательная налоговая нагрузка будет зависеть от нескольких факторов. Каких — читайте ЗДЕСЬ .