Большой гид по 2025 году: что случится с налогами, пособиями, пенсиями и ценами в Эстонии(2)
В преддверии наступления 2025 года мы неоднократно рассказывали о самых важных и существенных нововведениях, которые ждут жителей Эстонии в наступившем году. Чтобы вы ничего не пропустили в праздничных хлопотах, еще раз все собрали для вас все в одном материале.
Большой экономический обзор по 2025 году
Что будет с ценами на недвижимость, Euribor’ом, коммуналкой?
Налоги и акцизы: сколько мы будем платить государству в новом году?
Суммы пособий и госпошлины. Что изменится в социальной сфере?
Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге
Что изменилось уже с 1 января?
Экономический обзор: что ждет Эстонию в 2025 году?
Экономическая ситуация, которая формировалась в течение 2024 года, не только определяет текущее положение дел, но и задает тон будущим преобразованиям. Для стран с открытой экономикой, таких как Эстония, важно понимать, какие факторы стали ключевыми драйверами роста, а какие препятствия тормозили развитие. Анализ текущего состояния и прогноз на ближайшие годы позволяют не только оценить успехи и вызовы, но и сформировать ориентиры для будущего. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Цены на недвижимость, Euribor, коммуналка: что готовит 2025 год?
Все мы привыкли загадывать желание в самом начале года, искренне надеясь, что грядущие 12 месяцев будут лучше, приятнее и светлее. Каковы же прогнозы экспертов относительно экономической ситуации в стране? Станет ли жилье доступнее, а коммунальные платежи ниже? Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Налоги и акцизы: сколько мы будем платить государству в новом году?
С июля 2025 года налог с оборота вырастет на два процентных пункта, а с начала 2026 года подоходный налог физических лиц также увеличится на два процентных пункта. Кроме того, вырастут акцизы на алкоголь, табак и бензин. RusDelfi собрал подробную информацию о том, сколько мы будем платить налогов в новом году. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
„Налоговый фестиваль“ объявляется открытым. Какие изменения повлияют на нашу жизнь в 2025 году?
В 2025 году повысятся несколько важных налогов, и „налоговый топор“ в большей или меньшей степени нависнет над шеей всех жителей Эстонии. Однако окончательная налоговая нагрузка будет зависеть от нескольких факторов. Каких — читайте ЗДЕСЬ.
Все, что вы хотели спросить! Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге
Транспортный департамент, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент ответили на вопросы читателей Delfi, связанные с налогом на автомобили. Мы готовы вас с ними познакомить. Ищите информацию ЗДЕСЬ.
Людям с инвалидностью в 2025 году увеличат пособия: деньги на это пойдут из автоналога
На пособия для инвалидов ежегодно будет выделяться по 9,1 млн евро – все это за счет автоналога. Увеличение пособий, разовые выплаты и новые меры поддержки: какие изменения уже вступили в силу и что нас ждет в следующем году? Подробности ЗДЕСЬ.
Пенсии и пособия будут перечисляться позже. Что еще изменится с 2025 года?
С января 2025 года вступает в силу новый порядок выплаты пенсий, который касается месяцев, когда 5-е число выпадает на выходные дни. Руководитель отдела развития Департамента социального страхования Кристина Пяхкель отвечает на часто задаваемые вопросы. Ее ответы ЗДЕСЬ.
Как нововведения в 2025 году повлияют на социальную сферу в Эстонии?
Департамент социального страхования подробно рассказывает, как изменения на государственном уровне повлияют на предоставление социальных услуг в Эстонии. Объяснения и рекомендации по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
Что изменилось в Эстонии с 1 января?
RusDelfi собрал в один текст все самые главные изменения, которые произойдут с нового года. Пошлины на заключение и расторжение брака, изменение пенсионных выплат и другие нововведения ЗДЕСЬ.
А еще мы подвели для вас итоги минувшего 2024 года:
Останутся навсегда в 2024-ом: большой список мест, которые мы потеряли в уходящем году
Главные спортивные события-2024: невероятная Ефимова, историческая медаль Селевко и уход Константина Васильева
Итоги года в образовании: „Давайте снимем белые пальто и прекратим говорить: „Нужно было еще тридцать лет назад…“
Итоги первого года однополых браков. Сколько пар зарегистрировали отношения, а сколько развелись в 2024?
В здравоохранение Эстонии инвестировали более 206 млн евро. На что они пошли?
Герои и антигерои 2024 года по версии RusDelfi: трезвый взгляд и смелость vs языковые дружины и безнравственность
Piir во время чумы. 2024 год прошел под знаком кризиса на границе в Нарве
От редакции: проблемы текущего года Эстония унаследует и в 2025 году
Три года войны – от шока и агрессии до усталости и надежды на мир