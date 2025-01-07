Новости Эстонии
07.01.2025, 07:03

Большой гид по 2025 году: что случится с налогами, пособиями, пенсиями и ценами в Эстонии

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+ итоги 2024 года
Редакция RusDelfi

В преддверии наступления 2025 года мы неоднократно рассказывали о самых важных и существенных нововведениях, которые ждут жителей Эстонии в наступившем году. Чтобы вы ничего не пропустили в праздничных хлопотах, еще раз все собрали для вас все в одном материале.

  • Большой экономический обзор по 2025 году

  • Что будет с ценами на недвижимость, Euribor’ом, коммуналкой?

  • Налоги и акцизы: сколько мы будем платить государству в новом году?

  • Суммы пособий и госпошлины. Что изменится в социальной сфере?

  • Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге

  • Что изменилось уже с 1 января?

Экономический обзор: что ждет Эстонию в 2025 году?

Экономическая ситуация, которая формировалась в течение 2024 года, не только определяет текущее положение дел, но и задает тон будущим преобразованиям. Для стран с открытой экономикой, таких как Эстония, важно понимать, какие факторы стали ключевыми драйверами роста, а какие препятствия тормозили развитие. Анализ текущего состояния и прогноз на ближайшие годы позволяют не только оценить успехи и вызовы, но и сформировать ориентиры для будущего. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Цены на недвижимость, Euribor, коммуналка: что готовит 2025 год?

Все мы привыкли загадывать желание в самом начале года, искренне надеясь, что грядущие 12 месяцев будут лучше, приятнее и светлее. Каковы же прогнозы экспертов относительно экономической ситуации в стране? Станет ли жилье доступнее, а коммунальные платежи ниже? Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Налоги и акцизы: сколько мы будем платить государству в новом году?

С июля 2025 года налог с оборота вырастет на два процентных пункта, а с начала 2026 года подоходный налог физических лиц также увеличится на два процентных пункта. Кроме того, вырастут акцизы на алкоголь, табак и бензин. RusDelfi собрал подробную информацию о том, сколько мы будем платить налогов в новом году. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

„Налоговый фестиваль“ объявляется открытым. Какие изменения повлияют на нашу жизнь в 2025 году?

В 2025 году повысятся несколько важных налогов, и „налоговый топор“ в большей или меньшей степени нависнет над шеей всех жителей Эстонии. Однако окончательная налоговая нагрузка будет зависеть от нескольких факторов. Каких читайте ЗДЕСЬ.

Все, что вы хотели спросить! Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге

Транспортный департамент, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент ответили на вопросы читателей Delfi, связанные с налогом на автомобили. Мы готовы вас с ними познакомить. Ищите информацию ЗДЕСЬ.

Людям с инвалидностью в 2025 году увеличат пособия: деньги на это пойдут из автоналога

На пособия для инвалидов ежегодно будет выделяться по 9,1 млн евро – все это за счет автоналога. Увеличение пособий, разовые выплаты и новые меры поддержки: какие изменения уже вступили в силу и что нас ждет в следующем году? Подробности ЗДЕСЬ.

Пенсии и пособия будут перечисляться позже. Что еще изменится с 2025 года?

С января 2025 года вступает в силу новый порядок выплаты пенсий, который касается месяцев, когда 5-е число выпадает на выходные дни. Руководитель отдела развития Департамента социального страхования Кристина Пяхкель отвечает на часто задаваемые вопросы. Ее ответы ЗДЕСЬ.

Как нововведения в 2025 году повлияют на социальную сферу в Эстонии?

Департамент социального страхования подробно рассказывает, как изменения на государственном уровне повлияют на предоставление социальных услуг в Эстонии. Объяснения и рекомендации по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Что изменилось в Эстонии с 1 января?

RusDelfi собрал в один текст все самые главные изменения, которые произойдут с нового года. Пошлины на заключение и расторжение брака, изменение пенсионных выплат и другие нововведения ЗДЕСЬ.

А еще мы подвели для вас итоги минувшего 2024 года:

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