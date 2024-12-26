В 2024 году в России были задержаны два гражданина Эстонии

„В этом году зафиксирован лишь один случай, когда гражданин Эстонии, задержанный в России и преданный суду, смог вернуться на родину, – сообщила RusDelfi пресс-секретарь Министерства иностранных дел Бретти Сарапуу. – Что касается Беларуси, в 2024 году ни один гражданин Эстонии не был освобожден“.

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует полностью избегать поездок в Россию, а также воздержаться от поездок в Беларусь, если нет острой необходимости. Ведомство напоминает, что в Беларуси иностранцев могут провоцировать и даже самовольно задерживать.

„Что касается России, мы подчеркнули, что любое действие, в том числе происходившее до поездки в Россию, которое выражает мнение, не соответствующее официальной позиции России, например, высказывание антивоенных взглядов или пожертвования для помощи Украине, может быть расценено, как антигосударственная деятельность, что может привести к санкциям, вплоть до длительного тюремного заключения“, – предостерегает Сарапуу.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел отмечают, что, поскольку Российская Федерация официально признала Эстонию недружественным государством, отношение российских властей к гражданам Эстонии может быть негативным.

„Также судебные процессы в России медленные, и оказание консульской помощи задержанным крайне затруднено, так как российские власти отвечают на запросы о встречах с задержанными очень медленно“, – говорит пресс-секретарь Министерства иностранных дел и добавляет, что большие расстояния также затрудняют оказание консульской помощи, поскольку в настоящее время представительство Эстонии есть только в Москве.

При задержании за рубежом важно помнить, что задержанные имеют определенные права: