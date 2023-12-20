В 2023 году в России было задержано четыре гражданина Эстонии

Причины задержания были самыми разными – от кражи в магазине до преступлений, связанных с наркотиками. О задержании граждан сообщали посольства тех стран, в которых их задерживали. И лишь один из задержанных захотел связаться с зарубежным представительством.

При задержании за рубежом важно помнить, что задержанные имеют определенные права:

должна быть гарантирована возможность связаться с зарубежным представительством Эстонии;

должна быть гарантирована юридическая помощь, то есть услуги адвоката;

при необходимости должен быть также предоставлен перевод на язык, понятный задержанному;

Консул может обеспечить, чтобы обращение с эстонскими гражданами, находящимися под стражей или в тюрьме, соответствовало международной практике. В случае серьезных нарушений консул может довести их до сведения соответствующих органов.

Страна, в которой задержали человека, назначает государственного защитника, а если он не устраивает задержанного, он может за свой счет нанять более подходящего. При этом консул не может требовать для заключенного в тюрьме лучших условий, чем у остальных заключенных.

Из-за военных действий Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь без крайней необходимости и полностью избегать поездок в Россию.

Более подробную информацию о поездках в Россию и Беларусь вы можете найти на сайте reisitargalt. МИД Эстонии рекомендует там же регистрировать свою поездку. Цель краткосрочной регистрации пребывания за рубежом – обеспечить консульскую защиту и помощь гражданам Эстонии или владельцам паспортов иностранца, находящимся за границей.

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