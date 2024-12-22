В 2023 году в здравоохранение Эстонии инвестировали более 206 млн евро. На что они пошли?

Институт развития здоровья подвел итоги за 2023 год (за 2024 год опубликуют в ноябре следующего года). В пресс-релизе говорится, что инвестиции сферы здравоохранения в основное имущество превысили 206 млн евро. По сравнению с 2022 годом инвестиции выросли на 26%, или более чем на 42 млн евро. Три четверти средств вложили в больницы.

Больницы вложили более 154 млн евро, используя поддержку целевого финансирования Европейского союза, чтобы купить новое оборудование и машины. А также чтобы построить и отремонтировать здания, сделав их более энергоэффективными и устойчивыми в работе.

Поставщики услуг амбулаторных специализированных услуг инвестировали в основное имущество около 21 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2022 году.

Инвестиции поставщиков стоматологических услуг составили около 15 млн евро. Инвестиции других поставщиков услуг были меньше, но они все равно вложили больше, чем годом ранее.

Правительство 19 декабря утвердило новый план развития больничной сети до 2040 года

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут отметила, что самым значительным изменением станет объединение больниц в Таллинне.

Кроме того, планируется повысить доступность услуг в области психического здоровья, паллиативной помощи и сестринского ухода в уездных больницах. „Население стареет, растет число людей с несколькими хроническими заболеваниями, увеличивается количество проблем, связанных с психическим здоровьем. В то же время медицина развивается, расширяя свои возможности. Также нельзя игнорировать необходимость повышения устойчивости больниц к кризисам. Больничная сеть должна соответствовать этим изменениям“, – сказала Сиккут.

В столице планируется объединение больниц. Это улучшит качество услуг и оптимизирует расходы на управление, административные и вспомогательные услуги. Реформа сократит практику переманивания персонала, а также дублирование различных вспомогательных функций.