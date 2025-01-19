Новости Эстонии
19.01.2025, 10:30

Два министра-партнера по коалиции продолжили спор через СМИ: камнем преткновения стал аэропорт

 (5)
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо и министр инфраструктуры Владимир Свет
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо и министр инфраструктуры Владимир Свет
ФОТО: Tiit BlaatMargus Pahv | Delfi Meedia

Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) заявил, что предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) о приватизации Пярнуского аэропорта не является разумным использованием денег налогоплательщиков.

Кельдо предложил Свету рассмотреть вопрос о приватизации Пярнуского аэропорта. Владимир Свет рассказал Delfi, что, поскольку государство вложило в аэропорт почти 20 миллионов евро, приватизировать аэропорт за эквивалентную цену вряд ли получится. „Насколько мне известно, вложив деньги в Пярнуский аэропорт, тогдашний министр и правительство удовлетворили амбициозные пожелания пярнуских предпринимателей, - сказал Свет. - Я не разделяю точку зрения Партии реформ о том, что однажды государство вложит десятки миллионов денег в авиацию, а затем легко откажется от этих инвестиций. Это неразумное использование денег налогоплательщиков“.

Кельдо подсчитал, что за десять лет на эксплуатационных расходах аэропорта можно сэкономить пять миллионов евро. „Я считаю, что Министерство экономики и коммуникаций также могло бы существенно сэкономить на многих мероприятиях - например, на расходах на маркетинг и связь - и сделать больше для экономического роста, - отметил Свет. - Однако в целом я думаю, что такие споры можно более осмысленно вести между партнерами по коалиции, а не через СМИ“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии