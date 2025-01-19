Два министра-партнера по коалиции продолжили спор через СМИ: камнем преткновения стал аэропорт

Кельдо предложил Свету рассмотреть вопрос о приватизации Пярнуского аэропорта. Владимир Свет рассказал Delfi, что, поскольку государство вложило в аэропорт почти 20 миллионов евро, приватизировать аэропорт за эквивалентную цену вряд ли получится. „Насколько мне известно, вложив деньги в Пярнуский аэропорт , тогдашний министр и правительство удовлетворили амбициозные пожелания пярнуских предпринимателей, - сказал Свет. - Я не разделяю точку зрения Партии реформ о том, что однажды государство вложит десятки миллионов денег в авиацию, а затем легко откажется от этих инвестиций. Это неразумное использование денег налогоплательщиков“.

Кельдо подсчитал, что за десять лет на эксплуатационных расходах аэропорта можно сэкономить пять миллионов евро. „Я считаю, что Министерство экономики и коммуникаций также могло бы существенно сэкономить на многих мероприятиях - например, на расходах на маркетинг и связь - и сделать больше для экономического роста, - отметил Свет. - Однако в целом я думаю, что такие споры можно более осмысленно вести между партнерами по коалиции, а не через СМИ“.