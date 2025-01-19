Два министра-партнера по коалиции продолжили спор через СМИ: камнем преткновения стал аэропорт(5)
Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) заявил, что предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) о приватизации Пярнуского аэропорта не является разумным использованием денег налогоплательщиков.
Кельдо предложил Свету рассмотреть вопрос о приватизации Пярнуского аэропорта. Владимир Свет рассказал Delfi, что, поскольку государство вложило в аэропорт почти 20 миллионов евро, приватизировать аэропорт за эквивалентную цену вряд ли получится. „Насколько мне известно, вложив деньги в Пярнуский аэропорт, тогдашний министр и правительство удовлетворили амбициозные пожелания пярнуских предпринимателей, - сказал Свет. - Я не разделяю точку зрения Партии реформ о том, что однажды государство вложит десятки миллионов денег в авиацию, а затем легко откажется от этих инвестиций. Это неразумное использование денег налогоплательщиков“.