КОЛОНКА RusDelfi | К вопросу о супербольнице придется вернуться
Правительство отказалось от проекта новой Таллиннской больницы, однако рассматривать целый проект как пиар-акцию центристов - плохая идея.
Вчера стало известно, что правительство откажется от идеи построить в районе Ласнамяэ новую „супербольницу“, а также отзовет проект по восстановлению железной дороги в Хаапсалу.
Второй проект, в первую очередь, являлся, естественно, „частным проектом“ одного из лидеров центристской партии Яануса Карилайда; так в свое время Пярнуский аэропорт, например, был важным проектом для Кадри Симсон.
Понятно, что старшее поколение в Хаапсалу помнит железную дорогу и ностальгирует по тем временам, когда из Таллинна можно было приехать на красивый вокзал в своем родном городе. Но понятно так же и то, что данный проект не является рентабельным. В Ляэнемаа только 20 тысяч жителей и это число постепенно уменьшается. И в экономическом плане, и в плане перевозок, этот проект является бесперспективным. Более того, в отличие от советского времени, железна дорога Таллинн-Хаапсалу не имеет больше военного значения.
Проект постройки новой Таллиннской больницы тоже пытаются представить в таком свете, что это имеет особое значение для центристской партии. Конечно, это действительно так, ведь большинство электората этой партии проживает в Ласнамяэ, и строительство такой больницы в этом районе принесло бы новые рабочие места и улучшение качества медицинских услуг. Но это только одна сторона медали.
В основном, нынешняя инфраструктура комплекса Западно-Таллиннской и Восточно-Таллиннской больниц была построена более полувека назад. Эти здания пытались хоть как-то модернизировать, но, учитывая качество построек советского времени, это сложная задача. Большинство зданий уже давно амортизированы и неэффективны, и это, в свою очередь, означает, что часть денежных средств, которые могли бы пойти на покупку нового медицинского оборудования или зарплаты сотрудникам, уходит на то, чтобы поддерживать здания в приличном состоянии. И нет никаких сомнений в том, что Таллинн нуждается в новой современной больнице. Неважно, где именно она будет находиться - в Ласнамяэ или другой части города, но к этому вопросу в ближайшем будущем придется вернуться.
Да, проект больницы в Ласнамяэ вызывал много вопросов, особенно в области стоимости и расходования средств, однако жители нашей столицы нуждаются в современном и эффективном лечении, и для этого хорошая инфраструктура просто необходима.