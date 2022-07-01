КОЛОНКА RusDelfi | К вопросу о супербольнице придется вернуться

Вчера стало известно, что правительство откажется от идеи построить в районе Ласнамяэ новую „супербольницу“, а также отзовет проект по восстановлению железной дороги в Хаапсалу.

Второй проект, в первую очередь, являлся, естественно, „частным проектом“ одного из лидеров центристской партии Яануса Карилайда; так в свое время Пярнуский аэропорт, например, был важным проектом для Кадри Симсон.

Понятно, что старшее поколение в Хаапсалу помнит железную дорогу и ностальгирует по тем временам, когда из Таллинна можно было приехать на красивый вокзал в своем родном городе. Но понятно так же и то, что данный проект не является рентабельным. В Ляэнемаа только 20 тысяч жителей и это число постепенно уменьшается. И в экономическом плане, и в плане перевозок, этот проект является бесперспективным. Более того, в отличие от советского времени, железна дорога Таллинн-Хаапсалу не имеет больше военного значения.

Проект постройки новой Таллиннской больницы тоже пытаются представить в таком свете, что это имеет особое значение для центристской партии. Конечно, это действительно так, ведь большинство электората этой партии проживает в Ласнамяэ, и строительство такой больницы в этом районе принесло бы новые рабочие места и улучшение качества медицинских услуг. Но это только одна сторона медали.