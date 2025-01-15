ГРАФИК | Каким министрам жители Эстонии доверяют больше всего, а каким - меньше

„Первые пять месяцев правления Кристен Михала не принесли существенных изменений в репутации министров“, — прокомментировал Айвар Воог, руководителям по исследованиям Kantar Emor. Согласно опросу, проведённому в декабре, Ханно Певкуру доверяют 28 процентов жителей Эстонии. Далее с небольшим отрывом следуют премьер-министр Кристен Михал (21 процент), министр финансов Юрген Лиги и министр здравоохранения Рийна Сиккут (обе по 20 процентов). „Более половины жителей Эстонии по-прежнему не могут выразить своё мнение об Эркки Кельдо и Пирет Хартман. Они по-прежнему могут знакомить людей со своей деятельностью, чтобы подняться в рейтинге доверия“, — добавил Воог.

Авторитет министра образования и науки Кристины Каллас и министра по вопросам климата Йоко Алендер среди жителей Эстонии несколько снизился. В то же время несколько вырос авторитет министра социальной защиты Сигне Рийсало, министра здравоохранения Рийны Сиккут и министра инфраструктуры Владимира Света. На пятом месте министр образования Кристина Каллас (19 процентов), за ней следуют министр культуры Хейди Пурга (18 процентов), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (16 процентов), министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр социальной защиты Сигне Рийсало (по 13 процентов), министр инфраструктуры Владимир Свет (12 процентов), министр климата Йоко Алендер и министр юстиции и цифровых технологий Лийса-Ли Пакоста (по 10 процентов). Самый низкий уровень доверия у министра региональных дел и сельского хозяйства Пирет Хартман (7 процентов) и министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (5 процентов).

Данные основаны на опросе, проведённом Kantar Emor с репрезентативной выборкой среди всех жителей Эстонии. Опрос проводился онлайн с 5 по 11 декабря 2024 года. Было опрошено 1156 жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше.

Респондентам предоставили список политиков и попросили оценить, кому из них они доверяют. Это повторный опрос, инициированный Kantar Emor.

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