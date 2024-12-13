Владимир Свет просит не отказываться от проекта Таллиннской окружной железной дороги

Хотя мнения о проекте Таллиннской окружной железной дороги в разные времена были противоречивыми (так и сейчас хотят прекратить планировку, которая с энтузиазмом была инициирована в прошлом году), министр инфраструктуры и бывший вице-мэр Таллинна Владимир Свет считает, что работу над проектом лучше продолжить.

„Я считаю, что Таллиннская окружная железная дорога является важным проектом с точки зрения долгосрочного планирования железнодорожной инфраструктуры. Поэтому цель должна заключаться в том, чтобы у правительства республики возникла возможность рассмотреть вопрос об утверждении данной специальной планировки в будущем“, — говорится во вчерашнем письме Света. Речь идет об ответе на законопроект о прекращении проекта, которое правительство направило 26 ноября различным заинтересованным сторонам, включая Министерство климата, для рассмотрения и комментариев.

„Строительство Таллиннской окружной железной дороги по-прежнему имеет важное значение и отвечает интересам развития на государственном и региональном уровне“, — подчеркивает министр инфраструктуры. Он считает, что Таллиннская окружная железная дорога расширит и разнообразит возможности мобильности жителей Харьюмаа.

„Перспектива регионального движения поездов в направлении Юлемисте – Палдиски/Турба (Хаапсалу) – Юлемисте обеспечит ежедневные быстрые, комфортные и экологически чистые поездки на работу, а также улучшит доступность Таллиннского аэропорта, пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте и других важных узлов для общественного транспорта“, — поясняет Свет.

Кроме того, окружная железная дорога позволит вывести из Таллинна движение следующих в Палдиски грузовых поездов и в перспективе позволит использовать нынешние территории грузовых станций Юлемисте и Копли в соответствии с новыми функциями, что в свою очередь снизит уровень шума и улучшит городское пространство.

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