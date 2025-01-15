15.01.2025, 16:50
Дерзкая группировка эстонских воров попалась на „гастролях“ в чужом городе(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Профессиональный вор из Тарту в последние дни прошлого года попытался закрепиться в Вильянди, когда вместе с помощниками в течение одного часа попробовал совершить набеги на магазины двух известных торговых сетей. Однако из-за чрезмерной жадности злоумышленники попаслись охранникам.
Такой тип целенаправленной групповой деятельности, когда преступники передвигаются из одного города в другой, к сожалению, довольно распространен среди профессиональных воров в Эстонии, и только тесное сотрудничество между предприятиями, охранными фирмами и полицией, а также использование новейших технологий могут остановить такого рода деятельность.
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