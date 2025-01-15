Дерзкая группировка эстонских воров попалась на „гастролях“ в чужом городе

Такой тип целенаправленной групповой деятельности, когда преступники передвигаются из одного города в другой, к сожалению, довольно распространен среди профессиональных воров в Эстонии, и только тесное сотрудничество между предприятиями, охранными фирмами и полицией, а также использование новейших технологий могут остановить такого рода деятельность.