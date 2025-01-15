ЧП и криминал
15.01.2025, 16:50

Дерзкая группировка эстонских воров попалась на „гастролях“ в чужом городе

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Набег на магазины Вильянди закончился для воров из Тарту неудачно.
Набег на магазины Вильянди закончился для воров из Тарту неудачно.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Профессиональный вор из Тарту в последние дни прошлого года попытался закрепиться в Вильянди, когда вместе с помощниками в течение одного часа попробовал совершить набеги на магазины двух известных торговых сетей. Однако из-за чрезмерной жадности злоумышленники попаслись охранникам.

Такой тип целенаправленной групповой деятельности, когда преступники передвигаются из одного города в другой, к сожалению, довольно распространен среди профессиональных воров в Эстонии, и только тесное сотрудничество между предприятиями, охранными фирмами и полицией, а также использование новейших технологий могут остановить такого рода деятельность.

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