Как в плохом детективе: воры украли коллекцию дорогих духов, но неясно, что они теперь будут с ними делать

„В воскресенье мы приехали и увидели, на полу валяется большая металлическая коробка, — рассказывает владелица. — Посмотрели и увидели, что парфюмов нет. Вызвали полицию, я начала по камерам смотреть, и увидела, что их отключали — они у нас работают от электросети. Также есть электронный замок, который открывается через приложение от G4S. Замок можно открыть, только если я лично даю доступ человеку. Если электричество вырубается, замок переходит в сейф-мод, то есть закрывается. Открыть его можно только ключом, который есть у меня и у хозяйки“. Оба ключа оказались на месте — получается, вор взломал замок, не повредив его. Камеры не записали преступление, так как были обесточены. При этом осторожные воры вернули электричество после ограбления, и камеры продолжили работу — в 00:17 они уже запечатлели валяющуюся на полу коробку.