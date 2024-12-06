ЧП и криминал
06.12.2024, 12:45

Как в плохом детективе: воры украли коллекцию дорогих духов, но неясно, что они теперь будут с ними делать

 
Анна Тамм
В Тарту было совершено ограбление недавно открывшегося коворкинга
В Тарту было совершено ограбление недавно открывшегося коворкинга
ФОТО: Erakogu

В ноябре в Тарту было совершено ограбление недавно открывшегося коворкинга для мастеров красоты. Злоумышленники вынесли парфюм на 3000 евро. При этом замок не был поврежден, а камеры наблюдения воры отключили. Хозяйка заведения Екатерина недоумевает — как такое стало возможным, кто это сделал и главное — зачем, ведь продать украденные духи практически невозможно.

Происшествие случилось вечером в субботу, 16 ноября. По словам хозяйки, полиция установила, что кто-то выключил электричество в доме, где располагается коворкинг.

„В воскресенье мы приехали и увидели, на полу валяется большая металлическая коробка, — рассказывает владелица. — Посмотрели и увидели, что парфюмов нет. Вызвали полицию, я начала по камерам смотреть, и увидела, что их отключали — они у нас работают от электросети. Также есть электронный замок, который открывается через приложение от G4S. Замок можно открыть, только если я лично даю доступ человеку. Если электричество вырубается, замок переходит в сейф-мод, то есть закрывается. Открыть его можно только ключом, который есть у меня и у хозяйки“. Оба ключа оказались на месте — получается, вор взломал замок, не повредив его. Камеры не записали преступление, так как были обесточены. При этом осторожные воры вернули электричество после ограбления, и камеры продолжили работу — в 00:17 они уже запечатлели валяющуюся на полу коробку.

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