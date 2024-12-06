06.12.2024, 12:45
Как в плохом детективе: воры украли коллекцию дорогих духов, но неясно, что они теперь будут с ними делать
ФОТО: Erakogu
В ноябре в Тарту было совершено ограбление недавно открывшегося коворкинга для мастеров красоты. Злоумышленники вынесли парфюм на 3000 евро. При этом замок не был поврежден, а камеры наблюдения воры отключили. Хозяйка заведения Екатерина недоумевает — как такое стало возможным, кто это сделал и главное — зачем, ведь продать украденные духи практически невозможно.
Происшествие случилось вечером в субботу, 16 ноября. По словам хозяйки, полиция установила, что кто-то выключил электричество в доме, где располагается коворкинг.
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