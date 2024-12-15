Оставляете дом без присмотра? Советы, которые обезопасят ваше имущество

Отложите публикации в соцсетях на потом

Отпуск на Тенерифе – мы понимаем, что вы хотите при первой возможности поделиться с друзьями своими эмоциями и впечатлениями. Но если вы в режиме реального времени сообщаете в соцсетях, где находитесь, воры могут нацелиться на ваш дом. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только по возвращении домой.

Тщательно выбирайте, кому рассказывать о своих планах

О длительном отпуске рассказывайте только близким и друзьям. Даже когда вы едете в аэропорт на такси, не упоминайте в разговоре, куда и на сколько вы улетаете – злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Это может показаться перестраховкой, но, например, в Тарту несколько домов были ограблены именно благодаря информации, полученной от таксиста.

Закройте окна и двери

Простой совет, но в предотпускной суете об этом легко забыть. Проверьте, все ли окна и двери закрыты. Мы рекомендуем установить на окна магнитные датчики, которые передают сигнал тревоги, если преступник решит, например, проникнуть в дом через балконную дверь.

Хорошее освещение

Освещение играет очень важную роль в обеспечении безопасности дома. Когда на улице и без того темно, неосвещенный двор дает преступнику возможность действовать незаметно. Хорошо, если во дворе установлено несколько светильников, а у двери – лампа с датчиком движения. Так вы усложните жизнь ворам и сделаете свой дом менее привлекательным для них.

Главный совет

Лучшее, что вы можете сделать для обеспечения безопасности своих близких, – это установить охранную систему. Однако этот шаг часто откладывается, так как предполагается, что это очень дорого и сложно. По словам эксперта по безопасности, в Эстонии охранную систему установили только пять-шесть процентов семей.