ЧП и криминал
15.12.2024, 10:10

Оставляете дом без присмотра? Советы, которые обезопасят ваше имущество

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Освещение играет очень важную роль в обеспечении безопасности дома.
Освещение играет очень важную роль в обеспечении безопасности дома.
ФОТО: Prostock-studio | Shutterstock

Во время праздников дома нередко пустуют несколько дней или даже недель. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла дает советы, как обеспечить безопасность своего дома в этот период.

Отложите публикации в соцсетях на потом

Отпуск на Тенерифе – мы понимаем, что вы хотите при первой возможности поделиться с друзьями своими эмоциями и впечатлениями. Но если вы в режиме реального времени сообщаете в соцсетях, где находитесь, воры могут нацелиться на ваш дом. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только по возвращении домой.

Тщательно выбирайте, кому рассказывать о своих планах

О длительном отпуске рассказывайте только близким и друзьям. Даже когда вы едете в аэропорт на такси, не упоминайте в разговоре, куда и на сколько вы улетаете – злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Это может показаться перестраховкой, но, например, в Тарту несколько домов были ограблены именно благодаря информации, полученной от таксиста.

Закройте окна и двери

Простой совет, но в предотпускной суете об этом легко забыть. Проверьте, все ли окна и двери закрыты. Мы рекомендуем установить на окна магнитные датчики, которые передают сигнал тревоги, если преступник решит, например, проникнуть в дом через балконную дверь.

Хорошее освещение

Освещение играет очень важную роль в обеспечении безопасности дома. Когда на улице и без того темно, неосвещенный двор дает преступнику возможность действовать незаметно. Хорошо, если во дворе установлено несколько светильников, а у двери – лампа с датчиком движения. Так вы усложните жизнь ворам и сделаете свой дом менее привлекательным для них.

Главный совет

Лучшее, что вы можете сделать для обеспечения безопасности своих близких, – это установить охранную систему. Однако этот шаг часто откладывается, так как предполагается, что это очень дорого и сложно. По словам эксперта по безопасности, в Эстонии охранную систему установили только пять-шесть процентов семей.

Многие охранные системы требуют выполнения определенных условий, таких как прокладка кабелей и наличие достаточного пространства для установки центрального блока. Однако существуют и более компактные и доступные по цене беспроводные решения, для которых единственным условием является наличие сигнала 2G, что позволяет установить систему даже в загородном доме в лесу.

Для обеспечения безопасности можно установить на видном месте и дополнительное устройство – камеру видеонаблюдения. Она не поймает преступника, но увеличит вероятность того, что вор не осмелится забраться в ваш двор.

Как защитить свой дом: советы полиции

  • Заприте все двери и закройте окна.

  • Занавесьте окна.

  • Установите охранное оборудование и автоматическое освещение.

  • Уберите со двора все ценное: садовые инструменты, технику, велосипеды, грили и т. д.

  • Если вы уезжаете надолго, сообщите об этом соседям.

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