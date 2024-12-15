Оставляете дом без присмотра? Советы, которые обезопасят ваше имущество(1)
Во время праздников дома нередко пустуют несколько дней или даже недель. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла дает советы, как обеспечить безопасность своего дома в этот период.
Отложите публикации в соцсетях на потом
Отпуск на Тенерифе – мы понимаем, что вы хотите при первой возможности поделиться с друзьями своими эмоциями и впечатлениями. Но если вы в режиме реального времени сообщаете в соцсетях, где находитесь, воры могут нацелиться на ваш дом. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только по возвращении домой.
Тщательно выбирайте, кому рассказывать о своих планах
О длительном отпуске рассказывайте только близким и друзьям. Даже когда вы едете в аэропорт на такси, не упоминайте в разговоре, куда и на сколько вы улетаете – злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Это может показаться перестраховкой, но, например, в Тарту несколько домов были ограблены именно благодаря информации, полученной от таксиста.
Закройте окна и двери
Простой совет, но в предотпускной суете об этом легко забыть. Проверьте, все ли окна и двери закрыты. Мы рекомендуем установить на окна магнитные датчики, которые передают сигнал тревоги, если преступник решит, например, проникнуть в дом через балконную дверь.
Хорошее освещение
Освещение играет очень важную роль в обеспечении безопасности дома. Когда на улице и без того темно, неосвещенный двор дает преступнику возможность действовать незаметно. Хорошо, если во дворе установлено несколько светильников, а у двери – лампа с датчиком движения. Так вы усложните жизнь ворам и сделаете свой дом менее привлекательным для них.
Главный совет
Лучшее, что вы можете сделать для обеспечения безопасности своих близких, – это установить охранную систему. Однако этот шаг часто откладывается, так как предполагается, что это очень дорого и сложно. По словам эксперта по безопасности, в Эстонии охранную систему установили только пять-шесть процентов семей.
Многие охранные системы требуют выполнения определенных условий, таких как прокладка кабелей и наличие достаточного пространства для установки центрального блока. Однако существуют и более компактные и доступные по цене беспроводные решения, для которых единственным условием является наличие сигнала 2G, что позволяет установить систему даже в загородном доме в лесу.
Для обеспечения безопасности можно установить на видном месте и дополнительное устройство – камеру видеонаблюдения. Она не поймает преступника, но увеличит вероятность того, что вор не осмелится забраться в ваш двор.
Как защитить свой дом: советы полиции
Заприте все двери и закройте окна.
Занавесьте окна.
Установите охранное оборудование и автоматическое освещение.
Уберите со двора все ценное: садовые инструменты, технику, велосипеды, грили и т. д.
Если вы уезжаете надолго, сообщите об этом соседям.