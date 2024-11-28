Серийный вор: украденный товар без вопросов покупают прямо на улице

По словам Юхана Айа, представителя охранной фирмы Viking, которая обслуживает магазины, предприятия и дома по всей Эстонии, только что пойманный человек был одним из самых умелых и, следовательно, самых опасных профессиональных воров за последнее время. „Похоже, что у этого человека за спиной криминальное прошлое. В ноябре он осуществил серию вылазок, в ходе которых ему удалось вынести с различных объектов Таллинна довольно большое количество продукции в дорогой категории. Этот временный успех стал возможен благодаря его скорости и, так сказать, профессиональным навыкам“, - описал Айа.

Однако действия этого человека были зафиксированы при помощи видеонаблюдения, и в результате анализа были установлены четкая направленность и характер деятельности. „Вскоре человек был пойман охранниками, когда ему устроили засаду сразу на нескольких объектах, которые предположительно могли стать его целью. Хотя на протяжении всей деятельности он пытался скрыть свою личность с помощью одежды, благодаря сотрудничеству видеооператоров и охранников на местах он был опознан и задержан. К сожалению, при задержании человек стал проявлять агрессию, и охранники были вынуждены применить силу и наручники. Человека передали полиции“, - сообщил представитель охранной фирмы.

Он отметил, что даже опытные охранники были поражены рассказом пойманного вора о том, как он сбывал украденное. „Человек явно наркозависимый. Он рассказал, что для того, чтобы быстрее получить деньги на новую дозу, он успешно продавал украденный алкоголь сразу после кражи, совсем недалеко от магазина на улице“, - рассказал Айа.