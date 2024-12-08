ВИДЕО | Магазины под натиском воров. „Разве голодный человек станет красть 30 плиток шоколада и 20 банок икры?“(23)
Более 9000 магазинных краж зарегистрировала в этом году полиция, но это лишь верхушка айсберга, поскольку о мелких кражах зачастую не сообщают, чтобы не тратить время. Воры чувствуют безнаказанность, и если не удалось ничего украсть в одном магазине, идут в другой. Магазины вынуждены крепить защитные элементы уже на такие товары, как кофе, энергетические напитки, дорогие витамины и средства для бритья.
„Мужчина зашел в магазин с пивным чемоданом на 24 банки, а другой его прикрывал. Они сложили пиво в чемодан и убежали. Кассирша бросилась за ними вдогонку на машине. Вор бросил чемоданчик и убежал, так что товар мы вернули. Распечатали лица воров с записи с камер наблюдения, делом занимается полиция“, - рассказала журналисту издания Maaleht Сирье Пуусепп, заведующая магазином в поселке Лелле в Рапламаа. Это история произошла на днях, в первое воскресенье адвента.