ВИДЕО | Магазины под натиском воров. „Разве голодный человек станет красть 30 плиток шоколада и 20 банок икры?“

Более 9000 магазинных краж зарегистрировала в этом году полиция, но это лишь верхушка айсберга, поскольку о мелких кражах зачастую не сообщают, чтобы не тратить время. Воры чувствуют безнаказанность, и если не удалось ничего украсть в одном магазине, идут в другой. Магазины вынуждены крепить защитные элементы уже на такие товары, как кофе, энергетические напитки, дорогие витамины и средства для бритья.