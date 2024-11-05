ЧП и криминал
05.11.2024, 11:15

Забыли просканировать товар в Selver? Вас будут проверять чаще

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Администратор: „Мы сделаем вид, что это недоразумение“
Система самообслуживания основывается на доверии, но, к сожалению, недобросовестные люди иногда этим пользуются
Система самообслуживания основывается на доверии, но, к сожалению, недобросовестные люди иногда этим пользуются
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Экономический спад в стране толкает даже ранее законопослушных граждан на преступления. RusDelfi пообщался с администратором магазина Selver и узнал, как покупатели выносят из магазинов всё — от икры и шампанского до хлеба и укропа.

В разговоре с RusDelfi администратор Selver также упоминает о так называемых гастролерах – иногородних жителях, которые, по ее словам, разъезжают по стране и что-то воруют в каждом городе.

С другой стороны, есть воры, которые регулярно крадут в одном и том же месте. Елена рассказала об одном из них: его главный предмет хищения – бритвы Gillette. Собеседница RusDelfi предполагает, что преступник действует по заказу. Некоторые неудачливые воры признавались ей, что в соседнем городе есть „точка“, где перепродают краденые товары. „Одного мы словили, у него было десять больших шоколадок. Мы спрашиваем: куда столько? Он ответил, что сдаст на точку, а сам получит процент“, – рассказывает Елена.

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RusDelfi
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