05.11.2024, 11:15
Забыли просканировать товар в Selver? Вас будут проверять чаще(2)
Администратор: „Мы сделаем вид, что это недоразумение“
ФОТО: | Delfi Meedia
Экономический спад в стране толкает даже ранее законопослушных граждан на преступления. RusDelfi пообщался с администратором магазина Selver и узнал, как покупатели выносят из магазинов всё — от икры и шампанского до хлеба и укропа.
В разговоре с RusDelfi администратор Selver также упоминает о так называемых гастролерах – иногородних жителях, которые, по ее словам, разъезжают по стране и что-то воруют в каждом городе.
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