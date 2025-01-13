13.01.2025, 21:59
ФОТО | „Это жадность!“ В Пярнумаа в кювет опрокинулся перевозивший лимоны грузовик. Люди растащили весь груз(12)
ФОТО: | Erakogu
В ночь на субботу, в 01.31 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Хяэдемеэсте (Пярнуский уезд) в глубокий кювет завалился грузовик, перевозивший цитрусовые. Чтобы груз не пропал, на сбор лимонов позвали людей, что неожиданно вызвало бурю недовольства в социальных сетях, пишет Maaleht.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Пярну — Икла, поблизости от болота Толкусе. По информации спасательного департамента, грузовой автомобиль с латвийскими регистрационными номерами из-за штормовых дорожных условий скатился с трассы по склону на глубину 6-7 метров.
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