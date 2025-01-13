ФОТО | „Это жадность!“ В Пярнумаа в кювет опрокинулся перевозивший лимоны грузовик. Люди растащили весь груз

В ночь на субботу, в 01.31 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Хяэдемеэсте (Пярнуский уезд) в глубокий кювет завалился грузовик, перевозивший цитрусовые. Чтобы груз не пропал, на сбор лимонов позвали людей, что неожиданно вызвало бурю недовольства в социальных сетях, пишет Maaleht.