ФОТО | Хаос на скользких дорогах: в Ида-Вирумаа ДТП с восемью пострадавшими, в Вильяндимаа в кювете Tesla и грузовик
Скользкие дороги стали причиной серии ДТП в Эстонии. В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля, в которых находились восемь человек, а в Вильяндимаа Tesla съехала в кювет. Полиция предупреждает: условия на дорогах крайне опасные, водителям стоит быть предельно внимательными.
Сегодня в 13.30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожном происшествии в деревне Херьява, где маршрутный автобус съехал с дороги в кювет. В автобусе находилось девять человек. Медики осмотрели всех, никто не пострадал. Пассажиры пересели в замещающий автобус и смогли продолжить свой путь.
Ида-Вирумаа: в аварию попали 8 человек
Сегодня около 17 часов в Ида-Вирумаа в деревне Пуртсе волости Люганузе столкнулись два легковых автомобиля. Одна полоса движения закрыта для движения.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, в двух автомобилях, попавших в аварию в Ида-Вирумаа, находилось восемь человек. Медики проверили состояние их здоровья.
„Из-за аварии одна полоса движения закрыта для движения. Дорога на месте ДТП скользкая“, - добавила она.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Серия аварии в Вильяндимаа
Дорожные условия крайне сложные, еще две аварии произошли в Вильяндимаа.
В 16.24 произошло дорожно-транспортное происшествие на 41-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Выйстре волости Вильянди автомобиль Tesla съехал с дороги в кювет.
По первоначальным данным, водитель Tesla потерял управление на скользкой дороге, выехал на встречную полосу движения и съехал в кювет. В автомобиле находился также ребенок. Скорая помощь осмотрела всех людей, травм не обнаружила.
Ещё одна авария в Вильяндимаа произошла в 16:16 на 3-м километре дороги Вильянди–Сууре-Яани, в деревне Муствере.
По предварительным данным, Volkswagen Transporter въехал сзади в Subaru. От удара Subaru вылетел с дороги, а Volkswagen остался на проезжей части. В каждом автомобиле находился только водитель.
Водителя Volkswagen осмотрела скорая помощь, однако пока неизвестно, был ли он госпитализирован. Водитель Subaru в аварии не пострадал.
В 18.20 в деревне Выйстре Вильяндиского узеда, на 41-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло еще одно дорожное происшествие. Грузовой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
По первоначальным данным, водитель грузовика потерял управление, врезался в дорожное ограждение и опрокинулся в кювет. Скорая помощь, осмотрев водителя, на месте происшествия, и констатировала, что он был трезв и не пострадал. Несчастье произошло произошло примерно в ста метрах от того места, где за два часа до этого съехал в кювет автомобиль Tesla.
Дорожные условия тяжелые
Транспортный департамент предупреждает, что из-за снегопада условия на дорогах Эстонии сложные, на многих основных шоссе и магистралях образовались большие пробки, поэтому стоит предусмотреть больше времени на поездки.
На неочищенных участках необходимо снижать допустимую скорость, поддерживать увеличенную дистанцию и учитывать значительное увеличение тормозного пути.
Кроме того, водителям следует быть осторожными при встрече с дорожной техникой и учитывать её особенности. При встрече с уборочной машиной нужно держаться ближе к обочине, так как ковш может выходить за ось дороги, чтобы не оставлять снежного вала в центре. При обгоне машины необходимо убедиться в безопасности маневра и помнить, что участок перед уборочной машиной может быть неочищен.
Дополнительную информация о ситуации на дорогах перед выездом можно посмотреть на портале Tark Tee.