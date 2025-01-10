ФОТО | Хаос на скользких дорогах: в Ида-Вирумаа ДТП с восемью пострадавшими, в Вильяндимаа в кювете Tesla и грузовик

Сегодня в 13.30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожном происшествии в деревне Херьява, где маршрутный автобус съехал с дороги в кювет. В автобусе находилось девять человек. Медики осмотрели всех, никто не пострадал. Пассажиры пересели в замещающий автобус и смогли продолжить свой путь.

Ида-Вирумаа: в аварию попали 8 человек

Сегодня около 17 часов в Ида-Вирумаа в деревне Пуртсе волости Люганузе столкнулись два легковых автомобиля. Одна полоса движения закрыта для движения.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, в двух автомобилях, попавших в аварию в Ида-Вирумаа, находилось восемь человек. Медики проверили состояние их здоровья.

„Из-за аварии одна полоса движения закрыта для движения. Дорога на месте ДТП скользкая“, - добавила она.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Серия аварии в Вильяндимаа

Дорожные условия крайне сложные, еще две аварии произошли в Вильяндимаа.

В 16.24 произошло дорожно-транспортное происшествие на 41-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Выйстре волости Вильянди автомобиль Tesla съехал с дороги в кювет.

По первоначальным данным, водитель Tesla потерял управление на скользкой дороге, выехал на встречную полосу движения и съехал в кювет. В автомобиле находился также ребенок. Скорая помощь осмотрела всех людей, травм не обнаружила.

Ещё одна авария в Вильяндимаа произошла в 16:16 на 3-м километре дороги Вильянди–Сууре-Яани, в деревне Муствере.

По предварительным данным, Volkswagen Transporter въехал сзади в Subaru. От удара Subaru вылетел с дороги, а Volkswagen остался на проезжей части. В каждом автомобиле находился только водитель.

Водителя Volkswagen осмотрела скорая помощь, однако пока неизвестно, был ли он госпитализирован. Водитель Subaru в аварии не пострадал.

В 18.20 в деревне Выйстре Вильяндиского узеда, на 41-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло еще одно дорожное происшествие. Грузовой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.