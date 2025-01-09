ЧП и криминал
09.01.2025, 17:25

ВИДЕО | Русская рулетка на шоссе Таллинн — Нарва: смотрите, чем закончилась погоня полиции за пьяным водителем

 (8)
RusDelfi

Водитель, пытавшийся удрать от полиции, теперь сможет за решеткой подумать над своими действиями.

На минувших выходных патруль нарвский полиции заметил на шоссе Таллинн Нарва автомобиль Škoda, стиль вождения которого вызывал подозрения — машина иногда выезжала на середину дороги. Полицейские решили проверить свои подозрения и задержать автомобиль.

Однако водитель Škoda проигнорировал знак полиции о необходимости остановиться.

Началась погоня, которая продолжалась недолго — довольно скоро Škoda закончила свой путь в сугробе. К счастью, никто из других участников дорожного движения в ходе этого маневра не пострадал.

Нетрезвый водитель без прав

Как сообщило Нарвское отделение полиции, управлявший Škoda 39-летний мужчина находился в состоянии опьянения, которое предусматривает уголовную ответственность. К тому же у него не было водительских прав.

Во вторник, 7 января, дорожному хулигану пришлось держать ответ за свои действия в Вируском уездном суде, где ему вынесли наказание — один год и семь месяцев реального лишения свободы.

„Садится на пьяную голову за руль — это совершенно безрассудный поступок, подвергающий опасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году было только 12 дней, когда не случилось ни одного ДТП, в котором бы пострадали люди“, - отмечают в Нарвском отделении полиции.

Если вы заметили на дороге автомобиль с подозрительным стилем вождения, обязательно сообщите об этом полиции по телефону 112.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии