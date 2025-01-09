ВИДЕО | Русская рулетка на шоссе Таллинн — Нарва: смотрите, чем закончилась погоня полиции за пьяным водителем

На минувших выходных патруль нарвский полиции заметил на шоссе Таллинн — Нарва автомобиль Škoda, стиль вождения которого вызывал подозрения — машина иногда выезжала на середину дороги. Полицейские решили проверить свои подозрения и задержать автомобиль.

Однако водитель Škoda проигнорировал знак полиции о необходимости остановиться.

Началась погоня, которая продолжалась недолго — довольно скоро Škoda закончила свой путь в сугробе. К счастью, никто из других участников дорожного движения в ходе этого маневра не пострадал.

Нетрезвый водитель без прав

Как сообщило Нарвское отделение полиции, управлявший Škoda 39-летний мужчина находился в состоянии опьянения, которое предусматривает уголовную ответственность. К тому же у него не было водительских прав.

Во вторник, 7 января, дорожному хулигану пришлось держать ответ за свои действия в Вируском уездном суде, где ему вынесли наказание — один год и семь месяцев реального лишения свободы.

„Садится на пьяную голову за руль — это совершенно безрассудный поступок, подвергающий опасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году было только 12 дней, когда не случилось ни одного ДТП, в котором бы пострадали люди“, - отмечают в Нарвском отделении полиции.

Если вы заметили на дороге автомобиль с подозрительным стилем вождения, обязательно сообщите об этом полиции по телефону 112.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.