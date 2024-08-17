„Уже лет пять не покупаю ничего в Эстонии принципиально, кроме еды“. Обзор комментариев RusDelfi о сборах в школу

„Так, потому что наши спекулянты ставят цену, какую хотят. С наценкой в сотни процентов, в некоторых случаях в тысячи. Никто не контролирует. Люди покупают. А раз есть спрос, то будет и предложение. У каждой вещи есть своя цена. Я никогда бы не купил ручку за четыре евро, потому что она в принципе не может столько стоить. И если бы никто не покупал, то пришлось бы цену снижать и продавать с наценкой двадцать процентов. Этого вполне бы им хватило“.

„Я вас таки научу: берете пластиковый пакет за 30 центов и прозрачный пакетик, заворачиваете карандаши в прозрачный пакетик, все складываете в большой пакет — и вуаля!“

„Эстония уже стала одной из самых дорогих для жизни стран. Финны удивляются нашим ценам“.

„Отлично, в Lidl купили все, что нужно меньше чем на 40€ для двоих детей. Все равно они все это уничтожают с невероятной скоростью. В Рepco можно что-то купить, что-то в Мiniso. И не ходить по школьным базарам, чтобы не переплачивать в разы“.

„Зачем покупать сейчас? С 02.09 на все будет минус 40% и, на самом деле, в школу не надо столько, сколько описывают. И да, можно купить хороший ортопедический рюкзак и носить его несколько лет“.

„Не, ну можно рюкзак и за 200 купить и пенал 100, ручку „Паркер“. А можно в 50 уложиться на все. Это не про собрать ребенка в школу, а про амбиции родителей“.

„В целом портфели действительно очень дорогие. Мы обошлись меньшими жертвами, поймали тот, который дочь хотела, со скидкой“.

„Зачем эта вся дороговизна. Даже не парюсь!“.

„Смотря у кого какие запросы, а с пеналом — это перебор. Это как с рваными трусами, но зато коляска Emmaljunga. Без фанатизма надо, я уже много лет троих в школу собираю“.

„К этому еще и одеть их надо к школе“.

„Жадность эстонских продавцов во всем, потому что нет контроля за этими самыми ценами со стороны государства, так как у членов правительства зарплаты, позволяющие покупать и по таким ценам“.

„Просто заказываете через Aliexpress или Temu. Мы тут давно уже ничего не покупаем из вещей“.