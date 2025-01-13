Энергетический кризис в Приднестровье: чего хочет Россия от Молдовы?
В Приднестровье с 1 января резко обострился энергетический кризис из-за прекращения поставок российского газа. Регион с населением около 450 тыс. человек остался без газа и централизованного отопления, введены веерные отключения электричества и остановлены почти все промышленные предприятия. Ситуация может усугубиться и дальше, ведь в непризнанной республике говорят, что запасов газа должно хватить еще примерно на 20 дней. Пока что кризис складывается в выгодном для Москвы ключе. Как связаны поставки энергоресурсов в Приднестровье с угрозой дестабилизации в Молдове и при чем тут Россия?
28 декабря российский „Газпром“ проинформировал „Moldovagaz“ о намерении прекратить поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с „невыполнением платежных обязательств“. И с 1 января фактически прекратились поставки российского газа в Приднестровье через территорию Украины. Выглядело все не иначе, как искусственное провоцирование кризиса, к чему в Россия ранее неоднократно прибегала, играя на зависимости стран от поставок энергоресурсов.