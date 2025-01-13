Мнение
13.01.2025, 19:06

Энергетический кризис в Приднестровье: чего хочет Россия от Молдовы?

 
Возможны российские провокация и дестабилизация региона
Александр Горобец
украинский журналист
Молдова сталкивается с энергетическим кризисом из-за разногласий с Россией по поводу поставок газа российской нефтегазовой компанией „Газпром“ и погашения долга Молдовой.
Молдова сталкивается с энергетическим кризисом из-за разногласий с Россией по поводу поставок газа российской нефтегазовой компанией „Газпром“ и погашения долга Молдовой.
ФОТО: DUMITRU DORU | Scanpix

В Приднестровье с 1 января резко обострился энергетический кризис из-за прекращения поставок российского газа. Регион с населением около 450 тыс. человек остался без газа и централизованного отопления, введены веерные отключения электричества и остановлены почти все промышленные предприятия. Ситуация может усугубиться и дальше, ведь в непризнанной республике говорят, что запасов газа должно хватить еще примерно на 20 дней. Пока что кризис складывается в выгодном для Москвы ключе. Как связаны поставки энергоресурсов в Приднестровье с угрозой дестабилизации в Молдове и при чем тут Россия?

28 декабря российский „Газпром“ проинформировал „Moldovagaz“ о намерении прекратить поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с „невыполнением платежных обязательств“. И с 1 января фактически прекратились поставки российского газа в Приднестровье через территорию Украины. Выглядело все не иначе, как искусственное провоцирование кризиса, к чему в Россия ранее неоднократно прибегала, играя на зависимости стран от поставок энергоресурсов.

Не забыли в Москве и обвинить Украину в перекрытии транзита российского газа через свою территорию в Европу. Тут следует уточнить, что энергетический кризис в Приднестровье и прекращение поставок через Украину - разные процессы. Совпало то, что 1 января 2025 года истекло действие договоров 2019 года, которые предполагали транзит западносибирского газа в Европу через Украину. Соответственно, Украина с начала года и заявила о приостановке транзита, объяснив это интересами национальной безопасности. Все поставщики были предупреждены заранее, в соответствии с международными обязательствами Киева. И все страны оказались готовы к этому, за исключением непризнанной республики. Или все же там не собирались готовиться?

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии