10.01.2025, 13:55
Принуждение к родам. Как Россия склоняет население к размножению и что из этого выходит
ФОТО: | Scanpix
Россия и дальше будет делать угрожающие заявления в стиле: „мы заставим вас рожать“, а люди будут отвечать, что согласны, но рожать солдат для своего президента в промышленных масштабах в условиях войны не будут, пишет Сергей Ковальченко.
В России продлили „Год семьи“ на 2025-й, и теперь, похоже, что он будет длиться вечно. Так называемые „традиционные ценности“ теперь являются идеологическим флагманом Кремля. Но дело в том, что ожидания государства не совпадают с реальной жизнью его граждан. Поэтому пока нет полного запрета на аборты и разводы. А Владимир Путин в ходе своей „прямой линии“ сказал, что аборты - это плохо, но запрещать их не стоит.
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