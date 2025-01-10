Мнение
10.01.2025, 13:55

Принуждение к родам. Как Россия склоняет население к размножению и что из этого выходит

 
Sergei Kovalchenko
журналист
Российское государство пока не может решиться на радикальные меры по ограничению прерывания беременности. Идет война, и как не говори, что в стране все замечательно – только рожай, в домохозяйствах царят совсем иные настроения.
Российское государство пока не может решиться на радикальные меры по ограничению прерывания беременности. Идет война, и как не говори, что в стране все замечательно – только рожай, в домохозяйствах царят совсем иные настроения.
ФОТО: Semenova Maria/SIPA | Scanpix

Россия и дальше будет делать угрожающие заявления в стиле: „мы заставим вас рожать“, а люди будут отвечать, что согласны, но рожать солдат для своего президента в промышленных масштабах в условиях войны не будут, пишет Сергей Ковальченко.

В России продлили „Год семьи“ на 2025-й, и теперь, похоже, что он будет длиться вечно. Так называемые „традиционные ценности“ теперь являются идеологическим флагманом Кремля. Но дело в том, что ожидания государства не совпадают с реальной жизнью его граждан. Поэтому пока нет полного запрета на аборты и разводы. А Владимир Путин в ходе своей „прямой линии“ сказал, что аборты - это плохо, но запрещать их не стоит.

„Мне известна позиция церкви. У нее другой позиции и быть не может. Церковь борется за каждую жизнь. Государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка, это очевидная вещь. Но права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться“, - сказал Путин 14 декабря 2024 года, отвечая на вопрос о том, следует ли запретить аборты в России.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии