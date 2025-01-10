Принуждение к родам. Как Россия склоняет население к размножению и что из этого выходит

В России продлили „Год семьи“ на 2025-й, и теперь, похоже, что он будет длиться вечно. Так называемые „традиционные ценности“ теперь являются идеологическим флагманом Кремля. Но дело в том, что ожидания государства не совпадают с реальной жизнью его граждан. Поэтому пока нет полного запрета на аборты и разводы. А Владимир Путин в ходе своей „прямой линии“ сказал, что аборты - это плохо, но запрещать их не стоит.