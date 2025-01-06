Пока Россия остается империей, у Украины нет шанса на независимость

Антон Деникин писал около ста лет назад: „Никогда, конечно, никогда никакая Россия — реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная — не допустит отторжения Украины“. Россия и не допустила бы независимость Украины. Однако в 1991 году у нее просто не было ресурсов воспрепятствовать этому. Формально согласившись с украинской независимостью (Ельцину пришлось это сделать, чтобы избавиться от Горбачева и СССР), российские власти внутренне не смирились с ней. Они думали, что это просто игра такая в „независимые республики“, а Москва все равно будет рулить на постсоветском пространстве.