Пока Россия остается империей, у Украины нет шанса на независимость
Распад СССР многим казался игрой в „независимые республики“, ведь Москва все равно будет рулить на постсоветском пространстве, пишет социолог Игорь Эйдман.
Антон Деникин писал около ста лет назад: „Никогда, конечно, никогда никакая Россия — реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная — не допустит отторжения Украины“. Россия и не допустила бы независимость Украины. Однако в 1991 году у нее просто не было ресурсов воспрепятствовать этому. Формально согласившись с украинской независимостью (Ельцину пришлось это сделать, чтобы избавиться от Горбачева и СССР), российские власти внутренне не смирились с ней. Они думали, что это просто игра такая в „независимые республики“, а Москва все равно будет рулить на постсоветском пространстве.
Россия постоянно вмешивалась во внутренние дела и выборы в Украине, стремясь обеспечить ее фактический вассалитет. Однако, если в Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Таджикистане, Чечне — Кремль со времен Ельцина пытался сохранить свое господство с помощью оружия — украинские города годами оккупировали толпы российских политтехнологов-дезинформаторов с чемоданами черного нала. После 2014 года российские власти решили, что достаточно сильны, чтобы и Украину подчинить себе силой.
Независимость Украины может гарантировать только фатальное военное поражение и крах московской империи.
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